Маск та Трамп можуть спробувати зіпсувати кар'єру одне одного: NYT навело 8 способів

У четвер сварка між Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом загострилася. Якщо так продовжиться, то і Трампа, і у Маска є можливості серйозно підірвати позиції опонента.

Цей конфлікт може вплинути на внутрішню політику США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

Дивіться також Війна Трампа з Маском: до чого тут секс-скандал Епштейна і як це вплине на Америку

Як може загостритися конфлікт між Трампом та Маском

Гучний конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і бізнесменом Ілоном Маском, який вибухнув у четвер, поставив під загрозу їхній тендітний політичний альянс. Якщо протистояння посилиться, це може мати глибокі наслідки як для адміністрації Трампа, так і для американського бізнесу й політики.

New York Times навів 8 способів для Трампа та Маска завдати удару опоненту.

Що може зробити Маск:

Використати свої мільярди проти Трампа. Маск, який раніше витратив понад чверть мільярда доларів на підтримку обрання Трампа, тепер має ресурси, щоб стати його впливовим критиком. Він може фінансувати кампанії проти республіканців або відкликати ще не надану фінансову допомогу. Він назвав законопроект пана Трампа про внутрішню політику "огидною гидотою" та в четвер розкритикував лідерів республіканців у Конгресі на своїй платформі X. Використовувати соціальні мережі як подразник. Маск опублікував на X опитування, чи не час "створити нову політичну партію в Америці, яка насправді представляє 80% центристів". 80% з майже 2 мільйонів, що проголосували, сказали "так". На пост з пропозицією оголосити імпічмент Трампу Маск написав: "Так". Втягнути пана Трампа в суперечку. Маск натякнув, що володіє інформацією про те, як адміністрація Трампа затримувала розкриття архівів Джеффрі Епштейна. "Позначте цей пост на майбутнє", – написав він. "Правда вийде назовні". Демократи Палати представників швидко підхопили цей пост. Використати свої компанії, щоб завдати незручностей адміністрації. Мільярдер навіть пригрозив зупинити польоти кораблів Dragon від SpaceX, які виконують місії для NASA. Ця погроза спонукала Стівена К. Беннона, союзника Трампа та одного з головних критиків пана Маска, запропонувати пану Трампу "захопити SpaceX сьогодні ввечері до півночі" через виконавчий указ. Потім на заклик одного з користувачів "охолонути" Маск відповів: "Гарна порада. Добре, ми не будемо виводити Dragon з експлуатації".

Що може зробити Трамп: