Росія запропонувала США та Ірану провести мирні переговори у Москві

МЗС Росії заявило про готовність сприяти деескалації конфлікту між США та Іраном. У Москві стверджують, що можуть надати майданчик для мирних переговорів не лише між Вашингтоном і Тегераном, а й між Іраном та арабськими державами Перської затоки.

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Алімов, пишуть росЗМІ.

Чому Росія хоче стати посередником між США та Іраном?

За його словами, Росія готова надати власний майданчик для переговорів, якщо сторони виявлять відповідне бажання.

Росія, як ключовий гравець в ООН, не залишається осторонь і готова працювати для деескалації між Іраном, США, а також країнами Перської затоки. [...] (Ми – ред.) готові сприяти мирному врегулюванню розбіжностей як між США та Іраном, так і між іранцями та арабами. Будемо раді надати майданчик для арабо-іранського діалогу, але нав'язуватися не мають наміру,

– сказав Алімов.

Він також стверджує, що дипломатичні зусилля щодо повернення сторін до переговорного процесу тривають за участю низки держав.

"Підтримуємо контакти з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Ісламабад, Ер-Ріяд, Анкару. Знаємо, що зусилля щодо повернення сторін до переговорів продовжуються", – додав заступник глави МЗС Росії.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході продовжує стрімко загострюватися: США та Іран уже дев'яту добу поспіль обмінюються ударами по військових об'єктах. Центральне командування США заявило, що остання хвиля атак була спрямована по інфраструктурі Корпусу вартових ісламської революції.

За даними американських військових, під ударами опинилися об'єкти берегового спостереження, системи протиповітряної оборони, морські сили, а також склади ракет і безпілотників. Водночас Іран стверджує, що Америка атакувала атомний енергетичний об'єкт, який будується на південному заході країни, та пообіцяв відповідь.

Тегеран також заявив про удари по американських військових об'єктах у Кувейті й атаки на комерційне судноплавство в районі Ормузької протоки, наголосивши, що не дозволить використовувати окремі морські маршрути, які перебувають під захистом США.

У Вашингтоні офіційні коментарі щодо перебігу операції залишаються обмеженими, хоча міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що кампанія зі зменшення "здатності Ірану тероризувати світ" триватиме до виконання поставлених цілей. Водночас видання The Washington Post зазначає, що Пентагон уже понад два місяці не проводить відкритих брифінгів щодо військової операції проти Ірану, що може свідчити про особливу чутливість ситуації.

Раніше американське командування також підтвердило втрати серед своїх військовослужбовців у Йорданії та Іраку, які сталися під час останньої ескалації. На тлі взаємних ударів і зростання напруженості міжнародні експерти дедалі частіше попереджають про ризик переростання нинішнього конфлікту у повномасштабне регіональне протистояння.