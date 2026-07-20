Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, сообщают российские СМИ.

Почему Россия хочет стать посредником между США и Ираном?

По его словам, Россия готова предоставить собственную площадку для переговоров, если стороны проявят соответствующее желание.

Россия, как ключевой игрок в ООН, не остается в стороне и готова работать над деэскалацией конфликта между Ираном, США, а также странами Персидского залива. [...] (Мы – ред.) готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены,

– сказал Алимов.

Он также утверждает, что дипломатические усилия по возвращению сторон к переговорному процессу продолжаются при участии ряда государств.

"Поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд, Анкару. Знаем, что усилия по возвращению сторон за стол переговоров продолжаются", – добавил заместитель главы МИД России.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно обостряться: США и Иран уже девятые сутки подряд обмениваются ударами по военным объектам. Центральное командование США заявило, что последняя волна атак была направлена против инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции.

По данным американских военных, под ударами оказались объекты берегового наблюдения, системы противовоздушной обороны, морские силы, а также склады ракет и беспилотников. В то же время Иран утверждает, что США провели атаку на атомный энергетический объект, строящийся на юго-западе страны, и пообещал ответить.

Тегеран также заявил об ударах по американским военным объектам в Кувейте и атаках на коммерческое судоходство в районе Ормузского пролива, подчеркнув, что не позволит использовать отдельные морские маршруты, находящиеся под защитой США.

В Вашингтоне официальные комментарии относительно хода операции остаются сдержанными, хотя министр энергетики США Крис Райт заявил, что кампания по снижению "способности Ирана терроризировать мир" будет продолжаться до достижения поставленных целей. При этом издание The Washington Post отмечает, что Пентагон уже более двух месяцев не проводит открытых брифингов по поводу военной операции против Ирана, что может свидетельствовать об особой деликатности ситуации.

Ранее американское командование также подтвердило потери среди своих военнослужащих в Иордании и Ираке, которые произошли во время последней эскалации. На фоне взаимных ударов и роста напряженности международные эксперты все чаще предупреждают о риске перерастания нынешнего конфликта в полномасштабное региональное противостояние.