Трамп каже, що за 2 тижні Іран мав би отримати ядерну зброю

Дональд Трамп заявив, що під час операції було ліквідовано 48 іранських командирів одночасно. За його словами, Іран міг отримати ядерну зброю вже за два тижні, якби США не завдали удар.

Тим часом ППО ОАЕ повідомляють про сотні перехоплених ракет і дронів на тлі ескалації на Близькому Сході. Про це повідомляє The Atlantic.

Дивіться також Трамп каже, що Іран просить його про відновлення перемовин

Що заявив Трамп?

Президент США Дональд Трамп оголосив, що військова операція проти іранської ядерної програми "проходить надзвичайно успішно".

За його словами, одночасно було ліквідовано 48 іранських командирів, а події хоч і розвиваються стрімко, але за планом. Американський лідер також наголосив, що Іран нібито був за два тижні від отримання ядерної зброї.

В Ірану була б ядерна зброя вже через два тижні, якби ми не завдали удару по їхній ядерній програмі, – сказав він.

Окремо Трамп прокоментував ситуацію з цінами на нафту, зазначивши, що його "нічого не турбує", адже він "робить те, що правильно".

Тим часом сили протиповітряної оборони ОАЕ повідомили про збиття 165 балістичних ракет, 2 крилатих ракет та 541 безпілотника. Водночас 21 дрон влучив у цивільні об’єкти.

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Офіційно Тегеран поки не оприлюднив повної інформації щодо втрат серед військового керівництва.

Чому почався конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном?