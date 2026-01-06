Трамп через Венесуелу може домовитися з Путіним, розв'язавши йому руки в Україні, – FT

Усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро силами США лише підтверджує, що світовий порядок, у якому великі держави поділяють між собою сфери впливу, неминуче призводить до нестабільності та нових конфліктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times. Оглядач Гідеон Рахман пише, що відповідна операція показала намір адміністрації Трампа затвердити домінування США в західній півкулі.

Як операція США може вплинути на Росію?

На думку Гідеона Рахмана, хоч Росія та Китай офіційно засудили повалення режиму Ніколаса Мадуро, Москва і Пекін все ж готові пожертвувати своїм впливом у Венесуелі, якби змогли отримати з цього вигоду.

У 2019 році тодішня заступниця помічника президента за першої адміністрації Трампа Фіона Гілл заявляла, що Росія "наполегливо сигналізувала про бажання укласти якусь дивну обмінну угоду між Венесуелою та Україною".

Наприклад, Китай міг би запропонувати США не втручатися у потенційний напад на Тайвань в обмін на відмову впливу у Венесуелі, а Росія подібним чином могла б вимагати від Вашингтона не заважати війні в Україні.

Що чекати від США надалі?

Наразі питання полягає у тому, чи зможуть США реалізувати обіцянку Дональда Трампа керувати Венесуелою. Автор матеріалу пише, що Вашингтон схиляється до домовленостей із залишками режиму Мадуро.

Натомість співпраця з демократичною опозицією відійде на другий план. Успіх або провал цієї стратегії, ймовірно, визначить, наскільки сміливо США будуть застосовувати свою силу в решті частини західної півкулі.

Рахман нагадує, що невдовзі після повалення Мадуро Дональд Трамп зробив завуальовані попередження щодоКолумбії та Мексики. Ймовірно, ці країни можуть стати наступними "жертвами" президента США.

Також під увагою США знову опинилася Куба, яка в 1960-ті роки була об'єктом кількох невдалих американських спроб зміни влади. Рахман ще нагадав про територіальні претензії Трампа щодо Гренландії.

Якими можуть бути наслідки?