Напруга зростає: Ердоган пригрозив Ізраїлю військовою операцією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Ізраїль у злочинах проти цивільних і допустив можливість військового втручання. У відповідь ізраїльські чиновники різко розкритикували турецького лідера та заговорили про розрив відносин.

Ізраїль рішуче відкидає всі звинувачення. Про це пише The Jerusalem Post.

Що заявив Ердоган на адресу Ізраїлю?

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 12 квітня виступив із жорсткою критикою Ізраїлю після участі в міжнародній конференції в Стамбулі.

Під час виступу турецький лідер звинуватив Ізраїль у вбивствах цивільного населення, зокрема жінок і дітей, та назвав його дії "варварськими". Окремо він розкритикував закон, ухвалений Кнесетом, щодо смертної кари для терористів, заявивши, що він спрямований проти палестинців

Ердоган також заявив, що попри перемир'я Ізраїль нібито змусив понад мільйон жителів Лівану покинути свої домівки. Водночас Ізраїль і Сполучені Штати заперечують, що Ліван входив до домовленостей про припинення вогню. Відповідаючи на запитання журналістів, Ердоган пригрозив можливими військовими діями проти Ізраїлю, згадавши операції Туреччини в Нагірному Карабаху та Лівії.

У відповідь міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу різко засудив заяви турецького президента. Він звинуватив Анкару в лицемірстві та нагадав про політику Туреччини щодо курдів і ситуацію з Північним Кіпром, назвавши Ердогана "диктатором". Еліягу також заявив про намір ініціювати повний розрив дипломатичних відносин із Туреччиною.

Зверніть увагу! Загострення відбувається на тлі рішення турецького суду висунути обвинувачення прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та ще 35 ізраїльським посадовцям. Їх підозрюють у причетності до перехоплення гуманітарної флотилії, яка прямувала до сектора Гази у 2025 році. Серед затриманих тоді активістів була Ґрета Тунберґ.

