Напруга зростає: Ердоган пригрозив Ізраїлю військовою операцією
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Ізраїль у злочинах проти цивільних і допустив можливість військового втручання. У відповідь ізраїльські чиновники різко розкритикували турецького лідера та заговорили про розрив відносин.
Ізраїль рішуче відкидає всі звинувачення. Про це пише The Jerusalem Post.
Дивіться також Без участі США: яку роль у перемовинах між Україною та Росією може зіграти Туреччина
Що заявив Ердоган на адресу Ізраїлю?
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 12 квітня виступив із жорсткою критикою Ізраїлю після участі в міжнародній конференції в Стамбулі.
Під час виступу турецький лідер звинуватив Ізраїль у вбивствах цивільного населення, зокрема жінок і дітей, та назвав його дії "варварськими". Окремо він розкритикував закон, ухвалений Кнесетом, щодо смертної кари для терористів, заявивши, що він спрямований проти палестинців
Ердоган також заявив, що попри перемир'я Ізраїль нібито змусив понад мільйон жителів Лівану покинути свої домівки. Водночас Ізраїль і Сполучені Штати заперечують, що Ліван входив до домовленостей про припинення вогню. Відповідаючи на запитання журналістів, Ердоган пригрозив можливими військовими діями проти Ізраїлю, згадавши операції Туреччини в Нагірному Карабаху та Лівії.
У відповідь міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу різко засудив заяви турецького президента. Він звинуватив Анкару в лицемірстві та нагадав про політику Туреччини щодо курдів і ситуацію з Північним Кіпром, назвавши Ердогана "диктатором". Еліягу також заявив про намір ініціювати повний розрив дипломатичних відносин із Туреччиною.
Зверніть увагу! Загострення відбувається на тлі рішення турецького суду висунути обвинувачення прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та ще 35 ізраїльським посадовцям. Їх підозрюють у причетності до перехоплення гуманітарної флотилії, яка прямувала до сектора Гази у 2025 році. Серед затриманих тоді активістів була Ґрета Тунберґ.
Конфлікт на Близькому Сході: останні новини
13 квітня США запровадили обмеження на морський доступ до іранських портів, блокуючи Ормузьку протоку. Судна, які входять або виходять з блокованої зони без дозволу, можуть бути захоплені, однак гуманітарні вантажі дозволені за умови перевірки. Своєю чергою Іран погрожує помститися, якщо США заблокують Ормузьку протоку для іранських суден. Тегеран каже, що така блокада може негативно вплинути на всі порти в Перській затоці.
США та Іран продовжують дипломатичні перемовини для врегулювання конфлікту на Близькому Сході, але особиста зустріч делегацій поки невідома. Президент Трамп повідомив, що головною перешкодою залишається ядерне питання, і США наполягають на поверненні збагаченого урану з Ірану.
Проте, відомо, що Армія оборони Ізраїлю була переведена у стан підвищеної бойової готовності через провал переговорів між США та Іраном. Військові прискорюють оперативне планування та готуються до можливого відновлення військових дій, оскільки ситуація в регіоні залишається напруженою.