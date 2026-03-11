Чи справді Іран може запустити "Шахеди" по США: військовий експерт описав загрозливий сценарій

ФБР повідомляли, що Іран може завдати ударів "Шахедами" по західному узбережжю Сполучених Штатів. З одного боку, важко уявити таку атаку. Але все ж є варіанти, як це організувати.

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучерева, військовий експерт Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що Іран цілком може вдатися до певних гібридних кроків. Навряд чи "Шахеди" долетять з території Ірану. Але це може бути цілком удар з контейнерів на кораблях. Або інші схожі варіанти.

Як Трамп може відреагувати на таку атаку?

За словами Жовтенка, ситуація з війною на Близькому Сході стає проблемою для Дональда Трампа. Хоча зараз здається, що він взагалі особливо не переймається тим, що відбувається. І це дивно, враховуючи, що вже скоро у США розпочнеться передвиборча кампанія. Можливо, у нього є план.

Якщо раціонально оцінювати ситуацію, то Трамп мав би перейматися через ріст цін на нафту, через загиблих американських військових. А за півтора-два місяці там стартує передвиборча кампанія на проміжні вибори до прогресу, які відбудуться в листопаді 2026 року. Чим більше я спостерігаю за цим, тим очевиднішим стає, що Трамп таки має певну стратегію,

– зазначив Жовтенко.

Ймовірно, Трамп заявить, що ситуація навколо є складною, а загрози для американської безпеки зростають. Очевидно, що він звинувачуватиме в цьому усіх навколо, але не себе. На цьому тлі Трамп пропонуватиме американцям підтримати республіканців, аби не довелося все кидати напівдорозі та ще більше розхитувати ситуацію.

Зверніть увагу! У листопаді 2026 року у США пройдуть проміжні вибори до Конгресу. Там повністю переоберуть Палату представників, а також – третину Сенату. Наразі більші в обох палатах мають республіканці.

Цікава деталь із зустрічі із Зеленським

Як наголосив Жовтенко, під час одного з візиту Володимира Зеленського у США пролунало питання щодо виборів в Україні. Президент чітко пояснив, що не можна проводити вибори під час воєнного стану, коли безпекова ситуація залишається невизначеною.

Тоді Трамп дуже дивно відреагував на ці слова. Він зацікавився заявою Зеленського та ще й перепитався, що чи справді вибори не вдасться провести через воєнний стан.

Можливо, план Б для Трампа полягає в оголошенні часткового воєнного стану через іранську загрозу. Тому навіть такий заліт "Шахедів" був би ідеальним для Трампа в такому сценарії. Тоді там би пішла пауза у виборах. Зрозуміло, що це далеко не основний варіант. Але це точно один зі сценаріїв, які там обговорюють,

– вважає Жовтенко.

Конфлікт між США та Іраном