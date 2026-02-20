Урядові, військові та ядерні цілі: Трамп розглядає обмежений удар по Ірану, – ABС

У США вивчають варіанти ударів по Ірану, включно з обмеженою операцією. Вашингтон дає Тегерану до 15 днів на укладення ядерної угоди, поки стягує на Близький Схід війська.

Президент США Дональд Трамп запевняє, що якщо сторони не підпишуть угоду – стануться "погані речі". Про це повідомляє ABC News.

Як США готується до можливого удару по Ірану?

Як повідомили джерела видання, Трамп розглядав кілька сценаріїв військових ударів по Ірану. Зокрема, йдеться про обмежений удар, який нібито має посилити переговорну позицію США. Також Америка розглядала ширші атаки по урядових, військових і ядерних об'єктах Тегерану.

Видання нагадало, що американський лідер встановив термін для укладання ядерної та ракетної програми. Спочатку Трамп дав 10 днів, а потім "максимум 15".

Окрім "дійсно поганих речей" у разі непідписання угоди, Трамп анонсував, що це може стати "невдачею" для Тегерана.

Як розповіли аналітики, останніми тижнями американські військові перекинули до Близького Сходу понад 100 літаків і понад десять кораблів, включно з двома авіаносцями USS Gerald Ford та USS Abraham Lincoln. Очікується також прибуття "Форда". Тоді чисельність військ США в регіоні може зрости до 40 тисяч.

Наявних ресурсів достатньо для підтримки тижневої кампанії проти ісламського уряду, що розпалює широкі чутки про те, що США перебувають на межі війни,

– кажуть джерела видання.

Наразі американська сторона хоче, щоб Іран вивіз збагачений уран, що залишився в країні, обмежив ракети великої дальності та припинив підтримку "Хезболли" і хуситів. Іран на ці вимоги поки не погодився.

Іран погрожує у відповідь

Джерела видання кажуть, що після переговорів у Женеві Тегеран запропонує нову письмову пропозицію упродовж двох тижнів.

Водночас Іран попередив ООН, що у разі атаки "всі бази та активи в регіоні стануть законними цілями". Експерти застерігають, що ризики конфлікту високі.

