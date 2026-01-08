Рубіо вже дав відповідь, – республіканець розвіяв мрії Путіна про поділ сфер впливу зі США

Відродження доктрини Монро Трампом стосується виключно Латинської Америки, а не глобального переділу впливу. Конгрес та американське суспільство не дозволять президенту поступитися українськими інтересами, навіть якби така ідея виникла.

Борис Пінкус, громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана, пояснив 24 Каналу, що держсекретар Марко Рубіо заявив про байдужість Вашингтона до кремлівської позиції, що спростовує теорію про кулуарні домовленості.

Чи намагається Трамп домовитися з Кремлем через Венесуелу?

Існують дві протилежні теорії щодо дій Трампа у Венесуелі: перша – що збільшення венесуельського нафтовидобутку знизить ціни на російську нафту і позбавить Путіна коштів на війну проти України; друга – що Кремль може не перешкоджати США у Венесуелі в обмін на американські поступки щодо України.

"Це абсурд. Відповідь вже дав Марко Рубіо на пресконференції, коли його запитали про можливе втручання Росії, він відповів, що США байдужі до слів Москви. Тож про жодні путінські сфери впливу не йдеться. Інша справа – Трамп дійсно відроджує доктрину Монро для Латинської Америки", – сказав Пінкус.

У 1823 році президент Джеймс Монро проголосив Латинську Америку зоною американських інтересів, але тодішній світ кардинально відрізнявся від сучасного.

Не вірте тим, хто стверджує, ніби це означає поділ світу між США, Росією та Китаєм. Навіть якби Трамп і захотів це зробити, йому не дозволять. Він не диктатор, його контролюють Конгрес та американський народ, 64% якого підтримує Україну,

– наголосив Пінкус.

Що ще відомо про заяви Трампа?