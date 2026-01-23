Венс відповів, чому США мають право на ресурси Гренландії

Джей Ді Венс заявив, що США фактично захищають Гренландію та мають право на використання її ресурсів. Заява пролунала на тлі анонсу Дональдом Трампом основи для угоди щодо країни.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Newsmax.

Що сказав Венс про Гренландію?

Джей Ді Венс по суті захистив політику американського президента щодо Гренландії. За його словами, Вашингтон уже забезпечує неявний захист регіону, тому США хочуть претендувати на його природні ресурси.

Ми хочемо розділити багатство цього прекрасного суходолу з великою кількістю корисних копалин та ресурсів, які ми, по суті, захищаємо,

– пояснив Венс.

Зазначимо, що заява віцепрезидента США прозвучала після того, як Дональд Трамп повідомив про створення основи для угоди щодо Гренландії. Відбулось це після переговорів з генсеком НАТО Марком Рютте в Давосі.

За словами Трампа, документ, зокрема, передбачає доступ США та європейських союзників до прав на видобуток корисних копалин, а також співпрацю у сфері протиракетної оборони "Золотий купол".

Також Венс заявив, що саме військова міць США стримує можливу агресію в арктичному регіоні.

Що стримує Росію чи Китай від вторгнення в Гренландію? Чи це сила Данії? Хоч я й люблю Данію, але ні. Це сила Сполучених Штатів Америки,

– запевнив американський посадовець.

Крім того, Венс вважає, що контроль над Арктикою має ключове значення для нацбезпеки США. Він пояснив, що без цього система ПРО може бути дестабілізована у разі ракетної загрози.

Видання зазначає, що віцепрезидент США відкинув критику з боку європейських лідерів. За його словами, у приватних розмовах позиція партнерів є менш категоричною. А підхід Вашингтона ґрунтується на реалізмі, а не на ворожості до Європи.

Ми так любимо Європу, що насправді вимагаємо, щоб вони зробили те, що відмовляється робити їхнє власне керівництво, а саме – подбали про себе та діяли більш розумно,

– резюмував він.

