Італійські міністри посперечались щодо допомоги "корумпованій" Україні
- Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні висловив занепокоєння, що фінансова допомога Україні може підживити корупцію в країні.
- Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає абсурдним припиняти допомогу Україні через нещодавній корупційний скандал.
Віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що подальша фінансова допомога Україні може "підживити корупцію". З ним не погодився міністр оборони країни Гвідо Крозетто.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
Дивіться також Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець припинив голодування
Яку позицію висловили італійські міністри?
На тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці в Україні віцепрем'єр-міністр Італії та міністр інфраструктури й транспорту Маттео Сальвіні висловив сумніви стосовно необхідності подальшої підтримки Києва.
Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції,
– заявив він.
На його думку, цю проблему не вирішить і передача більшої кількості озброєнь. За його словами, через "просування російських військ" та корупцію, в інтересах усіх, а насамперед України зупинити війну.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, коментуючи таку заяву, назвав "абсурдним" можливе припинення допомоги Україні з боку Італії. На його думку, корупційний скандал не має впливати на населення.
"Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", – пояснив він.
Як Європа реагує на корупційний скандал?
Раніше посли країн "Великої сімки" зробили заяву стосовно операції "Мідас" та справи Тимура Міндіча. Дипломати привітали підтримку керівництвом України незалежного розслідування незалежних НАБУ і САП.
Офіційний представник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що Берлін, як і раніше, довіряє Україні та Зеленському, але додав, що федеральний уряд" тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій".
Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала подібний скандал "надзвичайно прикрим" і закликала Київ серйозно поставитись до цього розслідування.