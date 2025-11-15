Італійські міністри посперечались щодо допомоги "корумпованій" Україні

Віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що подальша фінансова допомога Україні може "підживити корупцію". З ним не погодився міністр оборони країни Гвідо Крозетто.

Яку позицію висловили італійські міністри?

На тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці в Україні віцепрем'єр-міністр Італії та міністр інфраструктури й транспорту Маттео Сальвіні висловив сумніви стосовно необхідності подальшої підтримки Києва.

Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції,

– заявив він.

На його думку, цю проблему не вирішить і передача більшої кількості озброєнь. За його словами, через "просування російських військ" та корупцію, в інтересах усіх, а насамперед України зупинити війну.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, коментуючи таку заяву, назвав "абсурдним" можливе припинення допомоги Україні з боку Італії. На його думку, корупційний скандал не має впливати на населення.

"Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", – пояснив він.

Як Європа реагує на корупційний скандал?