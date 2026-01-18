Вісім країн НАТО виступили із заявою щодо Гренландії та митних погроз Трампа

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія попередили про небезпеку погроз Трампа. Країни заявили про готовність до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності.

Як вісім країн Європи звернулися до Трампа?

У заяві йдеться, що члени НАТО прагнуть зміцнити безпеку Арктики як спільний трансатлантичний інтерес. Попередньо скоординовані данські навчання "Арктична витривалість", проведені разом з союзниками, відповідають цій необхідності. Країни підкреслили, що навчання не становлять загрози ні для кого.

Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо,

– мовиться у заяві.

Країни висловили повну солідарність з Королівством Данія та народом Гренландії. У заяві також наголошується, що тарифні погрози Трампа підривають трансатлантичні відносини та можуть призвести до небезпечної низхідної спіралі. "Ми й надалі будемо єдиними та скоординованими у нашій відповіді. Ми прагнемо підтримувати наш суверенітет", – заявили країни-підписанти.

