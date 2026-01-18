Вісім країн НАТО виступили із заявою щодо Гренландії та митних погроз Трампа
- Вісім країн НАТО, зокрема Данія та Велика Британія, виступили проти митних погроз Трампа, підкреслюючи важливість суверенітету та територіальної цілісності.
- Країни заявили про солідарність з Данією та Гренландією, зазначивши, що тарифні погрози можуть зашкодити трансатлантичним відносинам.
Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія попередили про небезпеку погроз Трампа. Країни заявили про готовність до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Як вісім країн Європи звернулися до Трампа?
У заяві йдеться, що члени НАТО прагнуть зміцнити безпеку Арктики як спільний трансатлантичний інтерес. Попередньо скоординовані данські навчання "Арктична витривалість", проведені разом з союзниками, відповідають цій необхідності. Країни підкреслили, що навчання не становлять загрози ні для кого.
Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо,
– мовиться у заяві.
Країни висловили повну солідарність з Королівством Данія та народом Гренландії. У заяві також наголошується, що тарифні погрози Трампа підривають трансатлантичні відносини та можуть призвести до небезпечної низхідної спіралі. "Ми й надалі будемо єдиними та скоординованими у нашій відповіді. Ми прагнемо підтримувати наш суверенітет", – заявили країни-підписанти.
Що відомо про митні погрози Трампа?
Нагадаємо, що Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти європейських країн, які підтримали Гренландію. За словами президента США, починаючи з 1 лютого 2026 року на товари, які постачаються до США, з таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія буде накладене 10-відсоткове мито.
Крім того, американський лідер пообіцяв скасувати мита проти низки європейських країн, коли йому вдасться домовитися про купівлю Гренландії.
Своєю чергою, європейські лідери обіцяють скоординовану відповідь на тарифні погрози Трампа, спрямовані проти країн, які не підтримали приєднання Гренландії до США.