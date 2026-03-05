Європа готується до гіршого сценарію: 10 країн планують евакуацію через загрозу війни, – Reuters

Країни Північної Європи розробляють плани евакуації цивільного населення на випадок можливого військового конфлікту в регіоні. До підготовки долучилися десять держав, які посилюють заходи безпеки через загрозу з боку Росії.

Країни Північної Європи готують плани можливої евакуації цивільного населення на випадок початку військового конфлікту в регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про підготовку плану евакуації країнами Європи?

У Міністерстві оборони Швеції зазначили, що досвід України показав ефективність тимчасового переміщення населення під час війни. Такий підхід дозволяє продовжувати оборону країни та водночас захищати цивільних. Згідно з планами, транскордонна евакуація включатиме створення транспортних і гуманітарних коридорів, а також системи прийому, реєстрації людей та захисту вразливих груп.

До угоди приєдналися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

У матеріалі ЗМІ зазначається, що ці держави в останні роки активізували підготовку до можливого збройного конфлікту з Росією. Зокрема, Естонія, Латвія та Литва ще у 2025 році уклали між собою окрему угоду, яка передбачає дії на випадок масового переміщення сотень тисяч людей, що можуть тікати від військової агресії.

Також Фінляндія, яка має спільний кордон із Росією довжиною близько 1340 кілометрів, у 2024 році підписала подібну угоду зі Швецією. Документ передбачає координацію дій у разі масштабної кризи або війни.

Чи може Путін напасти на Європу?