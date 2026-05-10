Путін і його посіпаки шукають способів завершити війну: у медіа сказали, що про це свідчить

Російська влада поступово визнає, що війна проти України суттєво виснажила економіку країни, а просувань на фронті майже немає. Невдачу починає помічати й сам російський диктатор. Володимир Путін 9 травня вирішив заявити, що війна нібито підходить до завершення.

Сталося це лише через кілька годин після виступу на параді в Москві, який цього року відбувся у значно скромнішому форматі на тлі війни та побоювань через ризик атаки українських дронів. Висловлювання президента країни-агресорки насправді ж свідчать про значно глибші проблеми в Росії. Про таке йдеться в матеріалі The Guardian.

Що каже Путін щодо війни?

Я думаю, що (війна, – 24 Канал) прямує до кінця, але це все ще серйозна справа,

– цитує видання слова Путіна.

Російський президент загалом сказав, що готовий обговорювати нову систему безпеки в Європі, а також назвав бажаним учасником переговорів колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. А от німецький уряд таку ідею зовсім не підтримав, через давні зв'язки Шредера з Росією.

Очільник Кремля під час виступу звинуватив Захід у підтримці України та заявив, що спроби ізолювати Росію, мовляв, провалилися.

Водночас він повторив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, однак лише після узгодження всіх умов потенційної мирної угоди.

Цікаво! Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо передав Володимиру Путіну звернення від Зеленського. У відповідь російський лідер заявив, що якщо українська сторона справді зацікавлена у зустрічі, то Зеленський може особисто зателефонувати йому для обговорення цього питання.

Які заяви зробили російські високопосадовці?

Попри заяви Путіна, у Москві все ж не очікують швидкого завершення війни. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що мирні домовленості потребуватимуть тривалих переговорів через складність питання. За його словами, США прагнуть пришвидшити процес, однак досягнення компромісу може затягнутися.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також заявив, що новий етап переговорів між Росією, Україною та США поки залишається під питанням. Москва наполягає на виведенні українських військ із Донеччини, що Київ категорично відкидає.

Важливо! Генерал Кирило Буданов раніше підкреслив, що Україна зараз не може демонструвати слабкість, адже це може призвести до втрати підтримки та небажання партнерів вести з нею переговори.



Коментуючи питання щодо українського Донбасу, він окреслив чітку позицію: території не підлягають жодним поступкам. За його словами, будь-які спроби "торгувати землею" є неприйнятними, а остаточне рішення щодо регіону має враховувати насамперед інтереси України.

Тим часом президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив думку, що Євросоюз у майбутньому може обговорювати з Росією питання європейської безпеки та післявоєнної архітектури регіону.

Чому росіянам знадобився мир?

У Москві парад до Дня перемоги проходив під безпрецедентними заходами безпеки. Через ризик українських атак у місті тимчасово відключали мобільний інтернет, а сам захід позбувся традиційної демонстрації важкої військової техніки та ракет.

На фронті ситуація залишається виснажливою для обох сторін. Російські війська не змогли повністю захопити Донбас, а темпи наступу останнім часом суттєво сповільнилися. При цьому у виданні стверджують, що обидві армії зазнають великих втрат і продовжують удари по енергетичній інфраструктурі.

Разом з тим, всередині Росії посилюється напруження між спецслужбами та адміністрацією президента. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері 24 Каналу пояснив, що це не призведе до негайного колапсу системи, однак може створити для Росії нестабільний перехідний період із потенційними ризиками.

Слід зауважити й те, що президент України підписав указ, яким офіційно дозволив проведення параду в Москві 9 травня. Це викликало значний суспільний резонанс. Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко зазначив, що такий крок сприймається як демонстрація здатності України контролювати розвиток подій і впливати на інформаційний порядок денний навіть у російському контексті.