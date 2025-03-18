У Кремлі публікують перші деталі розмови Трампа та Путіна

Розмова Трампа та Путіна відбулася 18 березня і тривала досить довго. Спершу запала мовчанка, офіційні особи не наводили деталей. Тепер Кремль оприлюднив перші деталі, передає 24 Канал.

Американська сторона наразі не робила заяв. Хоча Трамп обіцяв вийти до преси.

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Про що говорили Трамп і Путін 18 березня

Вони "продовжили докладний та відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України".

Путін подякував Трампу "за прагнення сприяти досягненню шляхетної мети припинення бойових дій та людських втрат". Це нагадує попередню заяву диктатора, коли він фактично назвав Трампа благородним.

Зверніть увагу! Представник Путіна Кіріл Дмітрієв написав, що світ став безпечнішим під лідерством Трампа та Путіна. Саме фразу "під лідерством Трампа" зараз вживають у США. Імовірно, росіяни спеціально взяли улесливий тон щодо американців. Вони прагнуть повернутися до цивілізованого світу, щоб знову торгувати зі США та Європою й отримувати гроші на продовження війни кілька років потому.

Путін підтвердив, що відданий мирному вирішенню конфлікту. Він заявив, що Росія готова спільно зі США ретельно опрацювати можливі шляхи врегулювання. Але це має "враховувати законні безпекові інтереси Росії".

19 березня між Україною та Росією відбудеться обмін 175 на 175. І "як жест доброї волі" Москва передасть Києву 23 тяжко поранених українських військовослужбовців.

Щодо Курської області, то Росія нібито гарантує українським військовим життя та гідне поводження, якщо вони здадуться в полон. До цього Путін обіцяв, що окупанти будуть ставитися до наших воїнів як до терористів.

Також Путін буцімто підтримав ідею Трампа про взаємну відмову Росії та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Як написали в Кремлі, він уже "дав таку команду військовим".

Іще відомо, що Росія та США створять експертні групи з врегулювання. Країни домовилися розпочати переговори, щоб опрацювати ініціативу щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

Відповідно до повідомлення Кремля, сторони "висловилися за нормалізацію двосторонніх відносин у світлі загальної відповідальності за стабільність у світі". Що звучить досить цинічно. Й обговорили "широкий спектр напрямів", за якими можна налагодити співпрацю. Зокрема, в економіці та енергетиці розраховують на взаємовигідну співпрацю.

Насамкінець Путін запропонував організувати матчі НХЛ та КХЛ – Національної хокейної ліги та Континентальної хокейної ліги. Трамп підтримав її. За часів СРСР схожі матчі були не тільки спортивною, але передусім політичною подією. Швидше за все, Путін прагне повернути Росії колишню "велич" – буквально make it great again.

Окрім цього говорили і про Близький Схід. Мовляв, там слід стабілізувати безпеку, що дозволить "оздоровити" американсько-російські відносини. Як позитивний приклад навели скандальне голосування в ООН щодо резолюції про війну в Україні, коли США не підтримали позицію Києва. Це голосування в Кремлі назвали солідарним.