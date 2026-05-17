Є загроза для бази США в Гуантанамо: Куба вже закупила нові дрони, – Axios

Куба придбала понад 300 військових дронів. Останнім часом обговорюється можливість їхнього застосування проти американської бази в затоці Гуантанамо та військових кораблів США. Крім того, є потенційна загроза й для міста Кі-Вест у штаті Флорида, розташованого приблизно за 145 кілометрів від Гавани.

Про це мовиться в матеріалі видання Axios, журналісти якого посилаються на дані розвідки.

Як Куба може дати відсіч Штатам?

За словами одного з високопоставлених представників США, отримані розвіддані можуть стати аргументом для можливих силових кроків Вашингтона та посилюють занепокоєння адміністрації Дональда Трампа щодо ризиків, які, на думку американської сторони, пов'язані з діяльністю Куби та присутністю іранських військових радників у Гавані.

Довідка. Гавана – столиця Куби. Зазначимо також, що обидві країни – Іран та Куба – перебувають під жорсткими міжнародними санкціями США. Так, їхня співпраця є частиною політичного та військового альянсу між державами.

Американський чиновник також зауважив, що поширення подібних технологій у безпосередній близькості до США викликає тривогу, особливо з огляду на можливу взаємодію різних ворожих акторів – від терористичних організацій і наркокартелів до іранських та російських структур.

Як повідомляє Axios, 14 травня директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф відвідав Кубу, де попередив місцеве керівництво про неприпустимість участі у потенційних військових діях.

За словами джерела в американській розвідці, він також закликав кубинську сторону до політичних змін, заявивши, що це могло б сприяти скасуванню санкцій.

Куба більше не може служити платформою для супротивників, щоб просувати ворожі плани в нашій півкулі,

процитував співрозмовник з ЦРУ слова Реткліфа.

За інформацією Axios, із 2023 року Куба закуповує ударні безпілотники в Росії та Ірані й розміщує їх у ключових точках острова.

Крім того, за словами американського посадовця, Гавана вже зверталася до Москви із запитом на додаткову військову техніку та дрони, а також підтримувала контакти з Тегераном, цікавлячись іранським досвідом протидії США.

Як співпрацюють Росія та Куба?

У квітні з'являлася інформація, що Росія готова й надалі постачати нафту на Кубу, аби пом'якшити паливну кризу в країні.

Водночас Держдепартамент США заявив, що Куба могла направити до 5 тисяч солдатів для участі у війні проти України, фактично надаючи Росії політичну та дипломатичну підтримку. За цими оцінками, кубинці можуть становити одну з найбільших груп іноземців, залучених до підтримки російських військових дій в Україні.

Проте, коментуючи це питання, політолог-міжнародник Максим Ялі в етері 24 Каналу повідомляв, що підтверджень цьому немає – натомість слід дочекатися, коли ЗСУ візьмуть кубинців у полон.

Що відомо про базу США в Гуатанамо, яку може атакувати Куба?

Військово-морська база Гуантанамо — це американська військово-морська база, розташована в затоці Гуантанамо на Кубі, приблизно за 30 кілометрів від однойменного міста. США отримали її в оренду ще у 1903 році після завершення іспано-американської війни.

Зазначається, що це найпівденніша глибоководна база ВМС США в Західній півкулі. На території комплексу також діє відома в’язниця. Затока Гуантанамо давно має у світовій свідомості репутацію місця, пов'язаного з жорсткими практиками утримання.

При цьому Дональд Трамп та його оточення розглядали план використовувати її для масового розміщення нелегальних мігрантів, зокрема, громадян навіть дружніх держав. За словами сенатора Гері Пітерса, витрати на одного ув'язненого у Гуантанамо перевищують 100 тисяч доларів на добу й фактично суперечать іншій ідеї американського президента – зменшенню державних витрат.

Яка риторика Трампа щодо Куби?

Нещодавно президент США натякав на можливість проведення нової військової операції, яку він подав як "допомогу" Кубі.

Також повідомлялося, що США і Куба вперше за останні 10 років провели переговори в Гавані. Під час зустрічі обговорювали питання демократичних і економічних свобод, а також можливість відновлення доступу до інтернету, зокрема через супутникову систему Starlink.

Попри всі "дружні" перемовини, під час виступу 1 травня у Форум-клубі Палм-Біч у Флориді Дональд Трамп у жартівливій формі заявив, що міг би "дуже швидко" взяти Кубу під контроль.