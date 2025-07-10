Лавров озвучив Рубіо нові пропозиції щодо закінчення війни в Україні: їх передадуть Трампу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що 10 липня глава МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі озвучив нові пропозиції щодо завершення війни в Україні. Ці пропозиції передадуть президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Марка Рубіо для ЗМІ.

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Що сказав Рубіо про пропозиції Лаврова щодо закінчення війни в Україні

Марко Рубіо повідомив, що Сергій Лавров озвучив йому нові російські пропозиції щодо завершення війни, які раніше не звучали.

Хоча він зазначив, що це не обов'язково призведе до миру, але ці ідеї Рубіо сьогодні передасть Трампу.

Думаю, це новий та інший підхід. Знову скажу: я не назвав би це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку ми передамо президенту сьогодні,

– заявив Рубіо.

До слова, Держсекретар США Марко Рубіо 10 липня зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим в Куала-Лумпур на саміті АСЕАН. Розмова міністрів тривала 50 хвилин.

Рубіо заявив, що Дональд Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії у питанні врегулювання війни в Україні. Головний американський дипломат підкреслив, що Сполучені Штати хочуть бачити дорожню карту для припинення конфлікту в Україні.