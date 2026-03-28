Лавров знову оскандалився через інтервʼю, у якому назвав Україну "нацистською державою"

Інтерв’ю Сергія Лаврова на французькому телеканалі France 2 викликало шквал критики у Франції та Україні. Він повторив наративи про "нацистську Україну" та державний переворот 2014 року.

Офіційні особи засудили використання прайм‑тайму для пропаганди та дезінформаційних меседжів. Про це пише France 24.

Дивіться також Просив допомоги для партії Фіцо на виборах: опубліковано стенограму розмови Сіярто і Лаврова

Що заявив Лавров на інтерв'ю?

Під час ефіру, який відбувся в прайм‑тайм, Лавров повторив заяви про "нацистську Україну" та назвав події 2014 року "державним переворотом". Ці слова обурили як французьких політиків, так і українських дипломатів, які розцінили інтерв’ю як черговий приклад пропаганди та дезінформації.

Лавров стверджував, що Росія нібито захищає міжнародне право, і називав війну в Україні частиною боротьби з "незаконними режимами". Він також заперечував удари по цивільних об’єктах і намагався представити дії Росії як "законні та виправдані".

Журналістка Леа Саламе, яка брала інтерв’ю, намагалася поставити йому прямі питання щодо цивільних жертв і міжнародного права, проте розмова залишалася односторонньою, а ключові тези Лаврова були пропагандистськими.

Реакція французьких політиків була різкою. Міністр закордонних справ Франції назвав використання прайм‑тайму для повторення таких меседжів небезпечним.

Повторення брехні в прайм‑тайм не робить її правдою». Французькі журналістські асоціації теж засудили ефір, наголосивши на необхідності ретельнішої протидії пропаганді та дезінформації,

– сказав він.

Українські дипломати також висловили обурення. Посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах підкреслив, що надавати трибуну "воєнному злочинцю" є неприйнятним: "Я думаю, що багато людей, для яких цінності справді важливі, ставлять собі питання: який сенс давати трибуну звичайному фашисту та воєнному злочинцю?".

