Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров укотре прокоментував можливе продовження мирних переговорів і відносини із Заходом. Зокрема, політик знайшов винних у скасуванні зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Однак італійська газета Corriere della Sera, якій він дав інтерв'ю, відмовилася публікувати текст. Тож відповіді міністра довелося цитувати пропагандистському агентству ТАСС, передає 24 Канал.

Що знову заявив Лавров?

За словами міністра, Росія продовжує виконувати цілі так званої "СВО" та боротися з "нацизмом" в Україні. Окупанти буцімто діють максимально відповідально і б'ють виключно по військових об'єктах.

Водночас у країні-агресорці надіються, що США утримаються від кроків, які можуть вивести конфлікт на новий рівень ескалації. Зокрема, спершу адміністрація Трампа нібито закликала до діалогу, зважаючи на позицію російської сторони.

Президент США Дональд Трамп отримував "підкилимові доповіді", унаслідок чого зустріч у Будапешті зірвалася: американський лідер або переніс, або скасував саміт,

– переконує Лавров.

Він також наголосив, що Росія готова і до російсько-американського саміту в Угорщині, і до контактів з Європою, якщо там мине "русофобне оскаженіння".

До слова, цього разу очільник МЗС країни-агресорки видав порцію звинувачень у сторону Європи, де водночас нібито відмирає почуття патріотизму і вірності батьківщині, відроджується нацизм і триває підготовка до майбутньої війни. Ба більше, саме деякі європейські держави, на думку Лаврова, намагаються підірвати позицію адміністрації Трампа щодо України.

Коли можливе закінчення війни в Україні?