"Пощади не буде": Лавров виступив з новими погрозами й згадав про Гітлера

На тлі підготовки до "святого для росіян свята" – Дня перемоги – у Кремлі зробили низку заяв про нібито оголошення "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня. Зі свого боку Сергій Лавров теж не втримався зі своїми погрозами на адресу України в разі "спроб зірвати свято".

Слова очільника російського МЗС передають росЗМІ. Він у традиційній манері говорив про нацистів.

Як Лавров взявся погрожувати Україні?

Російський дипломат заявив, що в Європі нібито дедалі частіше лунають заклики "повторити сценарій Гітлера" та підготувати нову агресію проти Росії.

Так, він пригрозив "жорсткою відповіддю” тим, кого в Кремлі називають "нацистами", звинувативши їх у намірах зірвати святкування 9 травня в Москві.

Пощади не буде,

– цинічно підкреслив Лавров.

Не можна не згадати й те, як оперативно "працюють" російські пропагандисти. Днями Ольга Скабєєва назвала можливі цілі для удару по Києву у разі "провокації" на параді в Москві. До цього її переліку ввійшли "центри прийняття рішень" – йдеться, зокрема, про Верховну Раду. Не забула Скабєєва згадати й про іноземні дипломатичні представництва в українській столиці.

Загалом же росіяни активно використовують риторику про "нацизм" та "фашизм" проти України та Заходу як інструмент інформаційної війни.

У Кремлі продовжують експлуатувати тему Другої світової війни та культ "Великої перемоги", щоб формувати образ зовнішнього ворога й виправдовувати агресію проти України під гаслами так званої "денацифікації".

Чого так бояться росіяни 9 травня?

9 травня країна-агресорка традиційно планує провести парад у Москві, проте він вперше пройде без демонстрації військової техніки – на Червоній площі мають пройти лише піші колони та авіація.

У Кремлі це пояснюють "оперативною ситуацією", однак на тлі війни проти України дедалі очевидніше, що російська влада намагається мінімізувати ризики через регулярні удари українських дронів по території Росії.

А от "перемир'я", про яке так гучно заявляють росіни, Москва намагається подати як нібито прояв контролю та сили. Водночас за офіційною риторикою дедалі помітніша нервозність російської системи, яка вже не може приховувати наслідки затяжної війни.

Політтехнолог Олег Постернак вважає, що проблема для Кремля значно глибша, ніж нестача техніки чи посилені заходи безпеки на параді. За його словами, всередині самої Росії поступово руйнується образ Володимира Путіна як "непереможного лідера", а війна дедалі сильніше б'є по репутації російської влади.

Які заяви звучать з України?

Попри заяви Москви про "режим тиші", бойові дії не припинилися. Українська сторона повідомляє про подальші обстріли та атаки з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодних реальних ознак припинення вогню з боку агресора немає, а Україна відповідатиме дзеркально на всі російські удари.

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук також заявив, що Росія порушила перемир'я, яке Україна оголошувала ще з 6 травня. На його думку, після цього Київ має повне моральне право завдавати ударів по російських об'єктах і 8, і 9 травня.