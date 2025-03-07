Глава Міноборони Франції збирає колег з ключових країн на зустріч щодо України, – ЗМІ

Французький міністр оборони Себастьян Лекорню проведе зустріч з колегами з ключових європейських країн щодо підтримки України.

Про це пише 24 Канал, повідомляє France24 з посиланням на джерело, наближене до оборонного відомства Франції.

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Міністр оборони Франції збирає колег з ключових країн на зустріч

Себастьян Лекорню наступного тижня проведе переговори з колегами з кількох країн, щоб обговорити підтримку України. Зокрема, ідеться про Британію, Німеччину, Італію та Польщу.

Міністри 5 провідних європейських військових держав зустрінуться в Парижі в середу. Це буде на наступний день після того, як у Франції відбудеться ключова зустріч начальників штабів європейських збройних сил, про що повідомило джерело, близьке до Міністерства оборони.

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Нагадаємо, що 5 березня президент Франції Макрон звернувся до нації. Його промову вже називають історичною.

Зокрема, під час промови він заявив, що Росія зараз і на роки вперед стала загрозою для Франції та Європи. Вона вже перетворила конфлікт в Україні на глобальний.