Розвідка Британії заявила про труднощі для Росії в управлінні армією через ліквідацію генералів

Ліквідація російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах російських сил, спричинивши тактичні та оперативні труднощі.

Такі дані каже розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд оборонного відомства, оприлюднений у суботу, 5 липня.

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Які наслідки це матиме для росіян

Британська розвідка констатувала, що нещодавня ліквідація заступника командувача Військово-морського флоту Росії Михайла Гудкова стала щонайменше подібним другим інцидентом з початку року, коли вдалося знищити високопоставленого генерала.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Росія втратила щонайменше 16 генералів з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Припускають, що такі втрати серед високопоставлених офіцерів підривають управління в армії Росії.

Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час конфлікту,

– ідеться в огляді.

Нагадаємо, Михайла Гудкова вдалося ліквідувати у Курській області разом з кількома іншими російськими бійцями. Відомо, що у своєї день загибелі російський генерал перебував на пункті управління в Коренево. Ймовірно, це сталося через обстріл.

До слова, також серед загиблих того дня опинився капітан 2 рангу Наріман Шіхалієв. Згідно з даними, які оприлюднювали ЗМІ, він, ймовірно, перебував у тому є командному пункті у Коренево, по якому завдали удару.