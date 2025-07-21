"Трамп надере тобі зад": Ліндсі Грем пригрозив Путіну

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до Путіна. Він попередив, що настає черга диктатора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що Грем сказав Путіну?

Він порівняв Трампа зі Скотті Шеффлером – видатним американським гольфістом. Мовляв, президент США був жорстким щодо Ірану, а тепер стане таким щодо Росії.

Путін, твоя черга настає, Дональд Трамп – Скотті Шеффлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти тобі дупу,

– висловився Грем.

Ідеться про можливе запровадження мит на Росію від США.

"Трамп збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту – Китай, Індію та Бразилію. Ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти і підтримують російську військову машину в робочому стані", – деталізував сенатор.

Грем упевнений, що Китай, Індія та Бразилія не витримають 100-відсоткових мит і будуть змушені обирати між допомогою Путіну й американською економікою.

Також він переконаний, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити. До того ж російський диктатор порушив Будапештський меморандум.