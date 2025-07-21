Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что Грэм сказал Путину?

Он сравнил Трампа со Скотти Шеффлером – выдающимся американским гольфистом. Мол, президент США был жестким в отношении Ирана, а теперь станет таким в отношении России.

Путин, твоя очередь наступает, Дональд Трамп – Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается надрать тебе задницу,

– высказался Грэм.

Речь идет о возможном введении пошлин на Россию от США.

"Трамп собирается наложить пошлины на тех, кто покупает российскую нефть – Китай, Индию и Бразилию. Эти три страны покупают около 80% дешевой российской нефти и поддерживают российскую военную машину в рабочем состоянии", – детализировал сенатор.

Грэм уверен, что Китай, Индия и Бразилия не выдержат 100-процентных пошлин и будут вынуждены выбирать между помощью Путину и американской экономикой.

Также он убежден, что Путин не остановится, если его не остановить. К тому же российский диктатор нарушил Будапештский меморандум.