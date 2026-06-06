Не тільки Путіну: Reuters розповіло, кому насправді адресувався лист Зеленського

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського із закликом завершити війну був спрямований не лише до Володимира Путіна. Його послання також мало вплинути на російську еліту, західних партнерів та президента США Дональда Трампа.

Про те, кому насправді був адресований лист Володимира Зеленського пише Reuters.

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Кому Зеленський насправді хотів адресувати відкритий лист?

За даними агентства, лист Зеленського мав привернути увагу учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходив з 3 по 6 червня у Санкт-Петербурзі.

Український президент оприлюднив звернення ввечері 4 червня – саме тоді, коли Путін спілкувався з іноземними журналістами в межах форуму. Reuters із посиланням на українського посадовця повідомляє, що частина російської еліти, включно з чиновниками та представниками бізнесу, виступає за завершення війни через негативний вплив бойових дій на економіку Росії.

Водночас на самому форумі проявилися різні погляди щодо подальшого ведення війни: одні учасники закликали до тривалої конфронтації із Заходом, інші наголошували на економічних перевагах мирного врегулювання. За словами анонімного джерела, Зеленський налаштований на відновлення переговорного процесу.

Проте, доцент Київської школи економіки Дмитро Яровий припустив, що лист президента та нещодавні удари українських дронів по території Росії могли бути частиною єдиної інформаційної стратегії. На думку експерта, ці дії мали продемонструвати російському суспільству та міжнародним партнерам, зокрема президенту США Дональду Трампу, що Україна зміцнила свої позиції напередодні можливих переговорів.

Подібну оцінку висловив і колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Він зазначив, що останні події свідчать про посилення переговорних позицій Києва.

У Reuters також звернули увагу на заяву Володимира Путіна, який під час зустрічі з іноземними редакторами згадав переговори з Дональдом Трампом в Анкориджі та натякнув на умови завершення війни, які, ймовірно, передбачають передачу Росії всієї території Донбасу.

Втім, за оцінкою агентства, Зеленський нині менш схильний погоджуватися на територіальні поступки. У своєму листі він наголосив, що, попри підтримку участі США у мирному процесі, майбутнє України визначатиметься безпосередньо Україною та Росією.

Нагадаємо, політолог Андрій Ткачук озвучив 24 Каналу думку, що лист Зеленського має три цільові аудиторії. Зокрема, його меседжі спрямовані на росіян, щоб показати: війна вже відчувається на території Росії, а влада змушена зважати на суспільні настрої. Також звернення стало сигналом для українців про готовність влади до мирних переговорів без втрати сильної позиції.

Крім того, лист був адресований західним партнерам із закликом допомогти посадити Росію за стіл переговорів і посилити тиск на Путіна для досягнення миру.