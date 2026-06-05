Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук озвучив 24 Каналу думку, що лист Зеленського має три цільові аудиторії. Зокрема, це росіяни, українці та західні країни.

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Для кого Зеленський писав листа?

Андрій Ткачук зазначив, що одна з цільових аудиторій цього листа – це пересічний росіянин. Тому що там дуже багато меседжів про те, що війна вже перейшла на територію Росії, до них постійно прилітає.

Вони (росіяни – 24 Канал) все одно заміряють суспільний резонанс, настрої. Вони все одно на це орієнтуються і реагують. Тому що без підтримки цивільного населення ти зможеш вести жодну війну дуже довго. Тому що все-таки Росія – ще не Північна Корея, як би Путіну цього не хотілося,

– сказав політолог.

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Також звернення спрямоване і на українську аудиторію. Володимир Зеленський не боїться писати такі листи, пропонувати якісь практичні речі у контексті мирних перемовин, демонструвати силу і спроможності України.

Цільова аудиторія є і за океаном, в Європі – показати те, що ми не відмовляємося від переговорного процесу, ми готові. Такий сигнал: "Допоможіть нам сісти за стіл перемовин і дотискати Путіна для миру". Тому що у цій історії мало написати Путіну,

– вважає майор ЗСУ.

За його словами, цей лист розізлить Путіна. Зокрема, там мовиться про удари по об'єктах на території Росії, російські втрати на фронті, відсутність просувань.

Цікаво, як відреагують російські еліти. Як писали західні ЗМІ, раніше Путін просив в олігархів про допомогу російському бюджету та підтримку війни проти України.

Потім сталася війна проти Ірану, яку розв'язали США. Позиції Путіна і їхньої економіки трішки покращилися. Тому зараз відбуваються певні процеси, спроба весняно-літньої наступальної кампанії, яка не має результатів, які хотіли б бачити росіяни. Тому у нас є певні позитивні речі, які зараз відбуваються, є на що тиснути,

– додав Ткачук.

Ткачук про лист Зеленського: дивіться відео

Що відомо про лист Зеленського?

4 червня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна у відкритому листі. Там президент України окремо порушив найболючіші для Кремля теми: великі втрати російської армії, виснаження ресурсів, внутрішню напругу в Росії та ризик нової ескалації через Білорусь і Придністров'я.

У Кремлі відреагували на відкритий лист Володимира Зеленського. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков не став розкривати реакцію Путіна. За його словами, російський диктатор уже знає про зміст звернення українського президента.

Згодом, 5 червня, Путін відповів на лист Зеленського. Він сказав, що "швидко" подивився його. Зокрема, він знайшов там "елементи хамства", заявивши, що це спроба зірвати можливість особистої зустрічі. Він додав, що поки "не бачить сенсу" зустрічатися з українським президентом. Хоча диктатор визнав, що Зеленський просив про зустріч.