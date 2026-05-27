У Фінляндії заявили про порушення повітряного простору російським військовим літаком

У Фінській затоці зафіксували порушення повітряного простору російським літаком. Міністерство оборони країни розпочало розслідування.

Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.

Дивіться також На тлі російських погроз у Латвії три дні поспіль лунала повітряна тривога

Чи міг літак Росії залетіти до Фінляндії?

Російський військовий літак у середу 27 травня, ймовірно, залетів у повітряний простір Фінляндії. У Міноборони зазначили, що пілот хотів уникнути грози у Фінській затоці біля Порккали.

Розслідування підозри у порушенні повітряного простору було розпочато негайно,

– заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гаккянен.

Повітряні сили Фінляндії також підняли власні винищувачі та оперативно відреагували на інцидент. Прикордонна служба повідомила, що розслідування триває та детальна інформація згодом буде оприлюднена.

Коли ще Росія порушувала повітряний простір країн Європи?

Російський дрон порушив повітряний простір Румунії, вторгшись у районі Кілії під час атаки на Україну. Країна підняла винищувачі F-16 для реагування на загрозу, а населенню було надіслано попередження про загрозу.

Румунське Міноборони додало, що радари зафіксували короткочасне порушення повітряного простору дроном в районі Кілії, що рухався на Ізмаїл.

Також за 2025 рік Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії зокрема над морем і сухопутним кордоном. У порушеннях брали участь російські літаки, а інциденти тривали від однієї до чотирьох хвилин.