США знайшли одного з пілотів збитого винищувача в Ірані, але могли втратити гелікоптер

Іранські ЗМІ писали, нібито КВІР збив американський літак. Згодом цю інформацію підтвердили на Заході. Двох пілотів, судячи з усього, шукають як американці, так і іранці.

Про це повідомляє Axios. Журналісти вже назвали новину сенсаційною.

Що відомо про збиття винищувача США в Ірані?

Джерела Axios підтвердили, що Іран збив американський винищувач. Тривають пошуково-рятувальні роботи з пошуку членів екіпажу.

Це був би перший випадок з початку війни, коли американський літак був збитий ворожим вогнем. (...) Судячи з фотографій та відео, це винищувач F-15. Це сенсаційна новина,

– мовиться в медіа.

Трохи згодом американський чиновник у спілкуванні з Reuters визнав: американський винищувач був справді збитий над Іраном, триває пошуково-рятувальна операція.

Опісля джерела AP та CNN повідомили, що одного з двох членів екіпажу врятували. Відомо, що Ізраїль допомагає США у пошуках. Водночас Пентагон не надав виданню нових подробиць про збиття літака, окрім підтвердження факту.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у попередній заяві додала, що президента Дональда Трампа проінформували про подію.

Axios нагадали, що 3 квітня іранські державні ЗМІ опублікували фото та відео, де нібито видно частини збитого літака та одне з катапультних крісел.

Що пишуть в Ірані про збиття літака США?

Іранське видання Tasnim News інформує, що є різні версії щодо долі пілотів. За однією, льотчики катапультувалися, а відповідно до іншої, можуть бути в полоні.

Чутки свідчать, що американці, припускаючи, що їхній пілот живий, намагалися вивезти його за межі Ірану, але деякі джерела стверджують, що, імовірно, цей пілот був захоплений іранськими силами,

– ідеться в дописі.

Цікаво, що іранці вказували літак як F-35. Його нібито збила ППО на території Ірану. Але Axios пише, що це F-15.

Також в Ірані виклали знущальну ілюстрацію, де за допомогою фігурок Lego показали ситуацію: американський пілот тікає від іранців, а за ним тягнеться парашут.



В Ірані радіють збиттю американського літака / Скриншот 24 Каналу

Також іранці пишуть, що над провінцією Хузестан низько літають американські повітряні сили – саме там можуть перебувати пілоти.

Американці за допомогою кількох гелікоптерів Black Hawk, одного літака Hercules 130, а також використовуючи розвідувальні безпілотники, шукають пілота винищувача, який сьогодні вранці був атакований збройними силами Ірану. Зазвичай пілоти винищувачів підключені до GPS, який у разі катапультування може повідомити про їхнє місцезнаходження. Проте площа, яку перевіряють американці, свідчить про те, що вони не знають точного місця перебування пілота і шукають його іншими способами,

– наголосило Tasnim News.

Іще в Ірані твердили, нібито до пошуків підключився ЦАХАЛ. В Ізраїлі це спростували.

Слід сказати, що іранські ЗМІ пропагандистські, тож до їхньої інформації треба ставитися критично. Загалом Тегеран заявляє, що збив уже другий винищувач F-35. Мова про випадок, який стався 19 березня.

США могли втратити ще й гелікоптер

Репортерка Newsmax додала, що можливо також над Іраном було збито гелікоптер Black Hawk. Очевидці нібито бачили слід диму від нього під час пошуку другого американського пілота F-15.

Америка втрачає літаки на Близькому Сході

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Іран міг знищити половину авіапарку рідкісних літаків США. Ідеться про рідкісні літаки радіоелектронної боротьби EC-130H Compass Call.