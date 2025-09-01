Літак фон дер Ляєн не міг приземлитися через глушіння GPS: в Європі підозрюють Росію, – FT
- Літак Урсули фон дер Ляєн зіткнувся з глушінням GPS під час посадки в Болгарії, що змусило пілота використовувати паперові карти для посадки.
- Болгарська влада підозрює російське втручання.
Урсула фон дер Ляєн летіла до Болгарії для дипломатичної зустрічі. Пілоти зіткнулися із серйозними порушеннями в роботі навігаційних систем через глушіння сигналу.
Президентка Єврокомісії прямувала до Пловдива, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і відвідати завод з виробництва боєприпасів. Однак під час посадки виникли значні труднощі, ймовірно, через втручання Росії. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал FT.
Що сталося з літаком Урсули фон дер Ляєн?
За даними джерел, під час заходу на посадку система GPS у всій зоні аеропорту повністю вийшла з ладу, що поставило під загрозу безпечне завершення польоту.
Через несправності пілот був змушений протягом години кружляти над аеропортом, після чого вирішив здійснити ручну посадку за допомогою паперових карт.
Один з посадовців схарактеризував ситуацію як "беззаперечне втручання".
На думку експертів, це може бути частиною цілеспрямованої операції Росії, яка застосовує засоби радіоелектронної боротьби в регіоні.
Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент і наголосила, що з лютого 2022 року значно зросла кількість випадків глушіння і підробки GPS-сигналів.
Такі перешкоди порушують точність навігації, створюють загрозу для безпеки польотів і ускладнюють роботу як літаків, так і наземних систем,
– йдеться в офіційній заяві.
Чому випадок можна кваліфікувати як елемент гібридної війни
Глушіння сигналів GPS – це один з інструментів сучасної електронної війни, який дозволяє ворогу виводити з ладу навігаційні системи без фізичного втручання. Такі атаки можуть серйозно загрожувати цивільній авіації, військовим операціям і критичній інфраструктурі.
Представниця Єврокомісії Аріанна Подеста також повідомила, що літак фон дер Ляєн потрапив під вплив глушіння GPS, додавши що болгарська влада підозрює російське втручання.
Попри інцидент, літак успішно приземлився, а після завершення візиту президентка Єврокомісії без проблем залишила Болгарію тим самим літаком.
Як Росія веде гібридну війну в Європі?
- Вісім країн Європи поскаржилися до Міжнародного союзу електрозв'язку на Росію за перешкоди в роботі супутників Eutelsat і SES, що заважають телетрансляціям і навігації, зокрема з окупованого Криму та Калінінграду.
- За даними офіційних осіб, російські безпілотники проводили розвідку над Тюрингією, що в Німеччині, збираючи дані про військову підтримку України.
- Норвезька служба безпеки виявила активну діяльність російських агентів, які готували диверсії на важливих об'єктах інфраструктури.