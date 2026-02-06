Вашингтон ставить Канаду в скрутне становище: країна шукає альтернативу F‑35
- Канада розглядає альтернативи закупівлі винищувачів F-35 через ескалацію торговельної напруженості з США.
- Уряд Карні може замовити шведські літаки Saab JAS 39 Gripen для оновлення свого повітряного флоту.
Винищувачі F‑35 потрапили під ескалацію торговельної напруженості між США та Канадою. Ситуація у двосторонніх відносинах загострилася після суперечок між Вашингтоном та Оттавою.
Поєднання внутрішньополітичного тиску, зростання цін та дедалі суперечливіших відносин з президентом Трампом спонукало уряд Карні розглянути можливість пошуку інших постачальників. Про це повідомили в The Hill.
Як риторика з боку Вашингтона змінила думку Канади?
Вінсент Рігбі, який раніше обіймав посаду радника з питань національної безпеки та розвідки в уряді Джастіна Трюдо, заявив, що ескалація риторики з боку Вашингтона підштовхнула багатьох політиків у Канаді до переосмислення оборонних відносин між двома сусідами.
Ми тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами, захищаючи Північну Америку. Я думаю, що наші національні інтереси в цьому відношенні завжди будуть збігатися, ми сподіваємося. Водночас вони говорять речі, роблять речі, які справді ставлять нас у скрутне становище,
– заявив Рігбі.
Він також додав, що Канада розглядає зменшення закупівель у США та прагне диверсифікувати оборонні відносини, збільшуючи придбання обладнання та товарів з Європи й Індо-Тихоокеанського регіону.
У 2022 році Канада погодилася придбати 88 винищувачів F-35, які можуть майже непомітно літати на територію противника. Проте угода зіткнулася з труднощами, терміни поставки відклалися, а вартість зросла більш ніж на 27 мільярдів доларів.
Уряд Карні розглядає можливість замовлення шведських літаків Saab JAS 39 Gripen четвертого покоління для оновлення свого повітряного флоту та заміни винищувачів Boeing F/A-18 Hornet.
Інші канадці стверджують, що збереження F-35 зробить Канаду надмірно залежною від США та їхньої непередбачуваної зовнішньої політики.
Ми просто не знаємо, де будуть США через три, чотири чи п’ять років,
– сказав Рігбі.
Варто зазначити, що Пентагон зберігає певний рівень нагляду за підтримкою та модернізацією літаків навіть після їхнього продажу.
Що відомо про відносини між США та Канадою?
Дональд Трамп запровадив мита на сталь та алюміній з Канади. Політики Канади вбачають загрозу серйозною, але прагнуть співпраці через спільні інтереси із США.
США припинили торгові переговори з Канадою через введення Оттавою податку на цифрові послуги. Канада активно співпрацює з ЄС та Україною, включаючи продовження безмитного імпорту українських товарів ще на рік.