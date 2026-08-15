Лукашенко назвав українців "бідолагами" та знову заявив, що Білорусь нібито не є агресором

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявив, що його країна нібито не є агресором у війні Росії проти України. Крім того, він назвав українців "бідолагами".

Відповідну заяву він зробив під час свого чергового виступу.

Що сказав Лукашенко?

Лукашенко вкотре спробував представити Білорусь як сторону, яка нібито не причетна до російської агресії проти України. Лукашенко при цьому згадав час до початку великої війни, коли, за його словами, українці приїздили до Білорусі збирати ягоди.

Приходьте. Ніякі ми не агресори,

– заявив диктатор.

Під час виступу білоруський лідер також схарактеризував українців як "бідолаг", говорячи про їхнє становище після початку повномасштабної війни.

За словами Лукашенка, до війни громадяни України нібито могли вільно приїздити до Білорусі. Після початку повномасштабного вторгнення, стверджує він, Мінськ не став закривати для українців кордон. Саме це Лукашенко використав як аргумент на користь своєї тези про нібито непричетність Білорусі до агресії проти України.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що Білорусь уже допомагає Росії у війні проти України, хоча Олександр Лукашенко поки не погодився безпосередньо залучити білоруську армію до бойових дій.

За його словами, Путін регулярно намагається втягнути Мінськ у війну. Водночас Білорусь підтримує російську армію іншими способами. Зокрема, на території країни розміщена техніка, яка, за словами українського президента, допомагає коригувати російські удари по Україні.

Крім того, білоруські підприємства забезпечують потреби російської армії, а також Москви та Санкт-Петербурга. Зеленський наголосив, що для посилення тиску на Кремль необхідно перекривати всі можливості для підтримки Росії, зокрема з боку Білорусі. Це може швидше підштовхнути Москву до переговорів.

Водночас через українські далекобійні удари Росія вже стикається з проблемами в енергетичному секторі та змушена закуповувати бензин і дизель за кордоном, передусім у Білорусі. У липні поставки бензину з Білорусі до Росії зросли на 13% – до 212 тисяч тонн, тоді як імпорт дизеля збільшився вдвічі – до 162 тисяч тонн.

Загалом із січня по липень Росія отримала з Білорусі близько 665 тисяч тонн бензину, що у 25 разів більше, ніж за аналогічний період 2025 року, а поставки дизеля зросли майже у 7 разів – до 418 тисяч тонн.