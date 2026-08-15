Соответствующее заявление он сделал во время своего очередного выступления.

Что сказал Лукашенко?

Лукашенко в очередной раз попытался представить Беларусь как сторону, которая якобы не причастна к российской агрессии против Украины. Лукашенко при этом вспомнил время до начала большой войны, когда, по его словам, украинцы приезжали в Беларусь собирать ягоды.

Приезжайте. Мы никак не агрессоры,

– заявил диктатор.

Во время выступления белорусский лидер также охарактеризовал украинцев как "бедняг", говоря об их положении после начала полномасштабной войны.

По словам Лукашенко, до войны граждане Украины якобы могли свободно приезжать в Беларусь. После начала полномасштабного вторжения, утверждает он, Минск не стал закрывать для украинцев границу. Именно это Лукашенко использовал в качестве аргумента в пользу своего тезиса о якобы непричастности Беларуси к агрессии против Украины.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что Беларусь уже помогает России в войне против Украины, хотя Александр Лукашенко пока не согласился напрямую задействовать белорусскую армию в боевых действиях.

По его словам, Путин регулярно пытается втянуть Минск в войну. В то же время Беларусь поддерживает российскую армию другими способами. В частности, на территории страны размещена техника, которая, по словам украинского президента, помогает корректировать российские удары по Украине.

Кроме того, белорусские предприятия обеспечивают потребности российской армии, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Зеленский подчеркнул, что для усиления давления на Кремль необходимо перекрывать все возможности для поддержки России, в частности со стороны Беларуси. Это может быстрее подтолкнуть Москву к переговорам.

В то же время из-за украинских ударов на большие расстояния Россия уже сталкивается с проблемами в энергетическом секторе и вынуждена закупать бензин и дизельное топливо за рубежом, прежде всего в Беларуси. В июле поставки бензина из Беларуси в Россию выросли на 13% – до 212 тысяч тонн, тогда как импорт дизельного топлива увеличился вдвое – до 162 тысяч тонн.

В целом с января по июль Россия получила из Беларуси около 665 тысяч тонн бензина, что в 25 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, а поставки дизельного топлива выросли почти в 7 раз – до 418 тысяч тонн.