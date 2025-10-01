Помічники президента США активно обговорюють план усунення від влади "лідера злочинного угрупування" Ніколаса Мадуро. Пентагон не виключає військового сценарію.

Вашингтон офіційно визнав нелегітимність чинного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Через "безпосередню загрозу" для США, радники Трампа запропонували усунути лідера "злочинного угрупування" за силовим сценарієм. Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Читайте також Президент Венесуели вирішив мобілізувати 4,5 мільйона ополченців через погрози США

Яку загрозу для США становить Ніколас Мадуро?

Марко Рубіо вже не вперше нагадував про обвинувальний акт від Міністерства юстиції 2020 року у якому висуваються звинувачення Мадуро та іншим венесуельським чиновникам у наркоторгівлі.

Нещодавно Рубіо назвав самопроголошеного лідера Венесуели очільником "терористичної організації та організованої злочинності, яка захопила країну". До слова, Держдеп США визначив нагороду у 50 мільйонів доларів за інформацію, яка прискорить арешт Мадуро за наркозлочини.

Держсекретаря США підтримує в цьому ЦРУ та Міністерство юстиції.

Влітку 2025 року Трамп віддав армії США наказ про застосування сили щодо наркокартелів. Пентагон, зі свого боку, збільшив кількість військових у регіоні до 6500 осіб і зосередив масштабні військово-морські сили в Карибському басейні.

Згодом, США завдали кількох ударів по суднах, які на їхню думку пов'язані з венесуельським наркобізнесом.

США почали знищувати венесуельських терористів і наркомережі на чолі з Мадуро,

– заявив президент США на Генасамблеї ООН.

Рішення про повномасштабну операцію не ухвалене. Наразі, США робить основний акцент на силовому тиску.

Якою є відповідь Мадуро на звинувачення?

Сам Мадуро заперечує всі звинувачення американської сторони та звертається до Трампа з листами, в яких заявляє про непричетність Венесуели до експорту наркотиків.

Однак через "зростаючу небезпеку з боку США" венесуельський лідер все ж ввів надзвичайний стан у країні та перевів війська в повну бойову готовність.



Як США нарощують свою присутність у Карибському басейні?