Мадяр заявив, що заарештує Нетаньягу, якщо він приїде до Угорщини
Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що заарештує Нетаньягу, якщо той приїде в країну. Він додав, що кожен глава уряду має знати про свої права та закони.
Мадяр наголосив, що усе проходитиме через рішення Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили в AL Jazeera.
Що заявив Мадяр про ймовірний арешт Нетаньягу?
Під час виступу перед журналістами в Будапешті, Мадяр заявив, що затримає прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо він прибуде до Угорщини.
Мадяр підкреслив, що Угорщина залишається членом Міжнародного кримінального суду (МКС), і це означає, що будь-яка особа, щодо якої є ордер МКС на арешт, буде затримана після в'їзду до країни.
Якщо хтось є членом Міжнародного кримінального суду, і на територію країни прибуває особа, яка перебуває в розшуку та під ордером на арешт, її потрібно затримати,
– заявив Мадяр.
У Politico повідомили, що МКС видав ордер на арешт Нетаньягу ще у листопаді 2024 року за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності. Країни-члени МКС у принципі зобов'язані утримувати осіб, які підпадають під такі ордери.
До уваги! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу розповів, що новий уряд Угорщини йтиме на зближення з українською владою, однак і Києву доведеться докласти зусиль, аби вивести з тривалої кризи відносини з Будапештом. За його словами, "Угорщина переходить від конфронтації з Брюсселем до прагматичного діалогу".
Що ще відомо про Мадяра та його заяви?
Петер Мадяр заявив, що обговорить повернення заблокованих активів Ощадбанку тільки після вступу на посаду.
Він висловив сумніви щодо обставин інциденту і обіцяв зосередитися на важливіших питаннях після призначення.
Лідер партії "Тиса" Мадяр відмовився від особистої охорони після перемоги на парламентських виборах. Мадяр планує перенести офіс прем'єра ближче до парламенту, замість Кармелітського палацу, де працював уряд Віктора Орбана.