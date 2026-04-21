Мадяр заявив, що заарештує Нетаньягу, якщо він приїде до Угорщини

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що заарештує Нетаньягу, якщо той приїде в країну. Він додав, що кожен глава уряду має знати про свої права та закони.

Мадяр наголосив, що усе проходитиме через рішення Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили в AL Jazeera.

Що заявив Мадяр про ймовірний арешт Нетаньягу?

Під час виступу перед журналістами в Будапешті, Мадяр заявив, що затримає прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо він прибуде до Угорщини.

Мадяр підкреслив, що Угорщина залишається членом Міжнародного кримінального суду (МКС), і це означає, що будь-яка особа, щодо якої є ордер МКС на арешт, буде затримана після в'їзду до країни.

Якщо хтось є членом Міжнародного кримінального суду, і на територію країни прибуває особа, яка перебуває в розшуку та під ордером на арешт, її потрібно затримати,

– заявив Мадяр.

У Politico повідомили, що МКС видав ордер на арешт Нетаньягу ще у листопаді 2024 року за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності. Країни-члени МКС у принципі зобов'язані утримувати осіб, які підпадають під такі ордери.

До уваги! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу розповів, що новий уряд Угорщини йтиме на зближення з українською владою, однак і Києву доведеться докласти зусиль, аби вивести з тривалої кризи відносини з Будапештом. За його словами, "Угорщина переходить від конфронтації з Брюсселем до прагматичного діалогу".

