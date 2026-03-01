Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад міг загинути під час атаки США по Тегерану, – ЗМІ
- Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад нібито загинув під час удару 28 лютого по країні, але офіційного підтвердження немає.
- ЗМІ повідомляють, що його резиденція могла бути атакована Ізраїлем та США, однак іранська влада не коментує ці заяви.
Експрезидент Ірану Махмуд Ахмадінежад нібито загинув під час удару 28 лютого по країні. Проте, офіційного підтвердження інформації немає.
Про ймовірну загибель Ахмадінежада повідомив журналіст ізраїльського 12 каналу Аміт Сегал. Також інформацію поширило іранське агентство ILNA.
Дивіться також За графіком Хаменеї стежили місяцями: як ЦРУ готували ліквідацію лідера Ірану
Що відомо про нібито загибель експрезидента Ірану?
За повідомленням ЗМІ, його резиденція могла бути атакована Ізраїлем та США під час масованого удару 28 лютого. Проте, офіційні джерела іранської влади не коментують можливу смерть ексглави держави. Зокрема, агенство Khabar-e fouri з посиланням на родичів Ахмадінежада спростувало інформацію про загибель колишнього президента.
Махмуд Ахмадінежад очолював Іран у 2005 – 2013 роках, а після завершення каденції входив до Ради з визначення доцільності – дорадчого органу при верховному керівникові країни. Під час свого президентства він різко критикував США та Ізраїль і наполягав на розвитку ядерної програми Ірану.
Що відомо про операцію США на Іран?
США та Ізраїль 28 лютого розпочали масштабну операцію проти Ірану, назвавши її, відповідно, Epic fury і Roaring Lion. Президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму. Трамп наголосив, що США не допустять, щоб Іран мав ядерну зброю, і пообіцяв іранському народу, що свобода уже близько.
США та Ізраїль провели масштабну операцію з ліквідації іранських лідерів, скинувши 30 авіабомб на резиденцію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, пише WSJ. Операція була підкріплена кібератаками та розгорненням великого військового угруповання США на Близькому Сході, що містило два авіаносці та десятки есмінців.
Відомо, що внаслідок американсько-ізраїльської операції загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та четверо членів його родини, зокрема дочка, зять, онук і невістка. Операція призвела до значних втрат серед вищого керівництва Ірану і може вплинути на внутрішньополітичну ситуацію та зовнішню політику країни.