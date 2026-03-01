Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад міг загинути під час атаки США по Тегерану, – ЗМІ

Експрезидент Ірану Махмуд Ахмадінежад нібито загинув під час удару 28 лютого по країні. Проте, офіційного підтвердження інформації немає.

Про ймовірну загибель Ахмадінежада повідомив журналіст ізраїльського 12 каналу Аміт Сегал. Також інформацію поширило іранське агентство ILNA.

Що відомо про нібито загибель експрезидента Ірану?

За повідомленням ЗМІ, його резиденція могла бути атакована Ізраїлем та США під час масованого удару 28 лютого. Проте, офіційні джерела іранської влади не коментують можливу смерть ексглави держави. Зокрема, агенство Khabar-e fouri з посиланням на родичів Ахмадінежада спростувало інформацію про загибель колишнього президента.

Махмуд Ахмадінежад очолював Іран у 2005 – 2013 роках, а після завершення каденції входив до Ради з визначення доцільності – дорадчого органу при верховному керівникові країни. Під час свого президентства він різко критикував США та Ізраїль і наполягав на розвитку ядерної програми Ірану.

Що відомо про операцію США на Іран?