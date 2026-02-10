Цинічний розрахунок: чому Макрон несподівано захотів відновити контакт з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон знову пропонує говорити з Володимиром Путіним. До того такі ідеї лунали з Італії, а першими з російським диктатором зустрілися американські представники, які навіть приїжджали для цього до Росії.

Насправді між переговорами європейців та американців з Путіним є велика різниця. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, пояснивши, що стратегічна мета США у переговорах зовсім не така, як у Європи.

Чому Макрон хоче поговорити з Путіним?

Дональд Трамп прагне налагодити зв'язки з Росією, щоб конкурувати з Китаєм на її території. Тому постійні переговори з Путіним – це підготовка до майбутнього саміту, який відбудеться у квітні 2026 року у Пекіні.

Натомість цілі Європи зовсім інші. Там прагнуть "замирення ворога", що нагадує початок Другої світової війни, коли сторони підписували різні пакти про ненапад.

"Коли європейці сподівалися, що перемовини Олафа Шольца з Путіним можуть принести результат, то насамперед хотіли від Москви гарантій ненападу. Сьогодні Макрон продовжує цю історію", – підкреслив Валерій Клочок.

Цікаво! У листопаді 2024 року стало відомо, що тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони говорили про припинення війни. Шольц закликав росіян вивести війська з України. Це стало першою розмовою на такому рівні для очільника Кремля.

Президент Франції хоче, щоб Кремль дав певні гарантії, що не нападе на країни Європи. Скоріш за все, зі свого боку Росія вимагатиме зняття санкцій та розблокування заморожених активів. Європейці вірять, що їхній задум спрацює і вони домовляться з Москвою.

Чи погодиться Путін?

Хоч європейці сподіваються, що далі зможуть жити як раніше, але навряд чи їм це вдасться. Навіть якщо Макрон досягне певних домовленостей, то небезпека наступу Росії лише відтермінується.

Україна це добре розуміє, тому наше ключове завдання нарощувати ресурси, збільшувати свої оборонні перспективи, щоб захиститися від майбутнього нападу Росії.

Ще раз наголошу, що у посланців Трампа, які контактують із Путіним, і посланців Європи – дві різні цілі. Зараз Європа дуже примітивно маніпулює,

– додав Валерій Клочок.

Для Трампа ворогом є Китай, а Європа хоче, щоб ворогом для США була Росія. Поки для американського лідера відносини з Росією є лише стратегічним козирем, який він хоче отримати. Але це станеться лише тоді, якщо Путін погодиться на припинення війни.

Очільник Кремля справді може на це піти, враховуючи економічні фактори, поглиблення залежності від Китаю. Наразі тривають "торги" зі США, тепер з'явилася Європа, яка теж хоче отримати свою вигоду.

