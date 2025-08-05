Консервативні прихильники Трампа критикують його плани продавати зброю Києву, вважаючи це зрадою обіцянки уникати іноземних воєн. Проти фінансування українського опору російській агресії виступає, зокрема, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

Скандальна політикиня опублікувала новий пост у соцмережі "Х" на тлі загострення стосунків Індії та США, передає 24 Канал.

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Що нового Грін сказала про Україну?

Нагадаємо, що Дональд Трамп погрожує Індії підвищенням мит, оскільки та продовжує купувати російські енергоносії. Президент США звинуватив Нью-Делі у тому, що вона фінансує російську воєнну машину, яка вбиває багато людей в Україні.

Марджорі Тейлор Ґрін зробила репост цього твіту Трампа, закликавши його зупинити військову допомогу Києву.

Припиніть видачу індійських віз H1-B, які замінюють робочі місця американців, і зупиніть фінансування та постачання зброї для війни Обами/Байдена/неоконсерваторів між Україною та Росією,

– йдеться у повідомленні ультраконсерваторки.

Довідка: H-1B – це тимчасова робоча віза США, яка дозволяє американським компаніям наймати іноземних фахівців на висококваліфіковані посади.

Зауважимо, що Марджорі Тейлор Ґрін з 2021 року представляє 14-й округ штату Джорджія в Палаті представників США. Її часто критикують за радикальні висловлювання, расистські або антисемітські заяви та поширення фейкової інформації.