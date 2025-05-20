"Причини, які гальмують мирну угоду": що не так із новими заявами Рубіо про війну

Марко Рубіо, держсекретар США, назвав причини, через які гальмується укладення миру в Україні. В основному вони полягають в тому, що обидві сторони прагнуть одного й того ж, проте обставини різні.

Рубіо вважає, що Росія хоче того, чого в неї зараз немає і на що вона не має права, а Україна хоче те, що не може повернути військовим шляхом. Доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що держсекретар США, ймовірно, не розуміє в чому реальна проблема і хто є агресором.

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"Я бачу те, що Марко Рубіо поставив на ваги рівноцінно Україну і Росію. Тобто, що ми боремось за якісь території ніби нейтральні. Проблема в тому, що ми хочемо повернути наші території, які є зафіксовані міжнародним законодавством, а Росія хоче недипломатичним методом захопити чужі", – наголосив він.

Чому заява Рубіо суперечить українським інтересам

Андрій Городницький підкреслив, що Україна не хоче просто повернути якісь території, які також потрібні Росії. Мовиться про власні законні межі, які окупувала країна-агресорка.

Ми (Україна – 24 Канал) готові повертати ці території не сьогодні, а завтра, післязавтра дипломатичними методами. Росія ж хоче окупувати ці території вже, сьогодні. Це дуже велика різниця, яка зараз є впливовим чинником до припинення вогню,

– зауважив він.

Саме в цьому і є нерозуміння контексту протистояння Росії та України. На думку політичного аналітика, у США не усвідомлюють, що відбувається та як це вирішувати. У цьому полягає проблема.

На жаль, Сполучені Штати Америки не говорять про території України, які Росія вже окупувала, адже мовиться лише про ті, де тривають бойові дії. Адміністрації Трампа важливо, щоб саме там припинився вогонь і протистояння завершилось.

Попри це у США говорять, що співпрацюватимуть із Росією, хоч окупанти й вбили сотні тисяч людей та захопили чужу територію. Я не впевнений, що це корелюється з баченням України та Європейського Союзу,

– висловився Андрій Городницький.

До слова, Марко Рубіо спростував звинувачення в тому, що Дональд Трамп поступається Росії, наголосивши: санкції діють, а підтримка України триває. Він підкреслив, що Владімір Путін після розмови з Трампом не отримав жодних преференцій. Водночас Рубіо зазначив, що нові санкції можуть бути запроваджені лише в разі очевидного небажання Москви йти на мир.