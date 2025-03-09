Маск закликав до помсти після акції з прапором України біля Білого дому

У Вашингтоні біля Білого дому пройшла акція на підтримку України, де розгорнули найбільший у світі синьо-жовтий прапор, закликаючи адміністрацію Трампа відновити військову підтримку. Цей протест неабияк роздратував членів команди американського президента. Зокрема, не стримався від обурення і Ілон Маск.

Так, мільярдер відреагував на допис у соцмережі "Х" користувача Ніка Сортора, який закликав DOGE перевірити, на які кошти був придбаний величезний український прапор, чи раптом не за його податки, передає 24 Канал.

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Маск вимагає санкцій для українців

Маск у відповідь написав, що потрібно ввести санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і тоді подібні акції протесту, на його думку, припиняться.

Також трампіст прокоментував допис іншого користувача, який закликав мільярдера визнати, що Україна – жертва російської агресії. Бізнесмен заявив, що, мовляв, коли він надав нашій країні Starlink, то кинув Путіну виклик. Він додав, що "система Starlink є основою української армії". Мовляв, якби він її вимкнув, то вся українська лінія фронту посипалася б.