Трамп прокоментував смертельний удар Росії по Україні

У ніч проти 16 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Дональд Трамп відреагував на черговий воєнний злочин окупантів.

Журналісти поцікавилися думкою президента США щодо російського удару по Україні, зокрема по Києву. Американський лідер виявився небагатослівним.

Якою була реакція Трампа на масований удар по Києву?

Репортер спитав Трампа: "Яка ваша реакція на нічну атаку Росії на Київ?". У відповідь політик коротко сказав: "Я вважаю, що це жахливо".

Реакція Трампа на удар по Києву: дивіться відео

Як пише ТСН, Трамп додав, що хотів би, аби ситуація в Україні була врегульована. Водночас президент США визнав, що наразі його адміністрація більше зосереджена на Ірані.

За словами політика, в Україні гине багато людей, але він сподівається, що сторони зможуть порозумітися.

