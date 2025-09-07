У ніч проти 7 вересня Росія випустила по Україні 805 дронів та 13 ракет. У МЗС Литви назвали цей обстріл початком нової фази терористичної кампанії Москви.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили будівлю Кабміну у Києві. Там виникла пожежа, передає 24 Канал.

Як у Литві відреагували на обстріл України 7 вересня?

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі "Х" зауважив, що росіяни уночі атакували Україну рекордною кількістю засобів ураження. Цього разу під удар потрапила навіть урядова будівля.

Це означає небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви,

– наголосив міністр, додавши, що цей обстріл відбувся саме тоді, коли Дональд Трамп і лідери Європи працюють над встановленням миру.

Тим часом Москва замість переговорів обирає терор, подвоюючи рівень насильства.

Будріс наголосив, що дії окупантів не повинні залишитися без відповіді. Проти Росії мають бути запроваджені найжорсткіші санкції, а Україні треба негайно надати сучасні системи протиповітряної оборони. "Будь-яке зволікання лише підживлює нову агресію", – підсумував політик.

Що відомо про нічний обстріл України?