Путін надихає нас, – президент Ірану подякував Росії за "натхнення" у війні зі США
Іран та Росія продовжують свою терористичну співпрацю. Іранський президент Масуд Пезешкіан подякував росіянам.
Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Х 26 березня.
Дивіться також Сотні мільйонів доларів на день: як Іран заробляє на нафті під час війни
Що написав Пезешкіан про Росію?
Допис Пезешкіан опублікував російською мовою.
Він подякував уряду Росії та росіянам за "натхнення" у війні зі США. Звертався іранський президент "від імені народу".
Нагадаємо, що ще наприкінці грудня населення Ірану вийшло на протести проти влади. Тоді почалися масові репресії проти народу. Реальна кількість вбитих демонстрантів може сягати від 12 до 20 тисяч осіб.
Повідомлення президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові узи, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону,
– написав Пезешкіан.
Іран та Росія: останні новини
Росія постачає Ірану медикаменти та продовольство, а ще дрони, зокрема "Герань-2" – російські аналоги іранських "Шахедів". Також Тегеран отримує від Москви супутникові знімки та розвідувальну підтримку.
Між країнами 23 березня навіть пройшли перемовини. Ініціатором був Тегеран.
Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, чи може Росія відправити свої війська в Іран. На його думку, усі бойові російські війська у кількості близько 700 тисяч перебувають в Україні, а решта – це "любителі" без досвіду. Тож Кремль обрав тактику посередині між повноцінною військовою участю та політичною підтримкою.