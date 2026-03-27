Путін надихає нас, – президент Ірану подякував Росії за "натхнення" у війні зі США

Іран та Росія продовжують свою терористичну співпрацю. Іранський президент Масуд Пезешкіан подякував росіянам.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Х 26 березня.

Дивіться також Сотні мільйонів доларів на день: як Іран заробляє на нафті під час війни

Що написав Пезешкіан про Росію?

Допис Пезешкіан опублікував російською мовою.

Він подякував уряду Росії та росіянам за "натхнення" у війні зі США. Звертався іранський президент "від імені народу".

Нагадаємо, що ще наприкінці грудня населення Ірану вийшло на протести проти влади. Тоді почалися масові репресії проти народу. Реальна кількість вбитих демонстрантів може сягати від 12 до 20 тисяч осіб.

Повідомлення президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові узи, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону,

– написав Пезешкіан.

Іран та Росія: останні новини