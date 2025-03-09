Спікер Джонсон подякував Зеленському за те, що він "кардинально змінив позицію" щодо угоди

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський змінив позицію щодо американсько-української угоди про корисні копалини.

За це він подякував українському лідеру під час радіоінтерв’ю у суботу, 8 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Дивіться також США вдаються до метода батога та пряника щодо України та Росії, – Келлог

Що заявив Джонсон про Зеленського

Майк Джонсон заявив про готовність української сторони до підписання угоди щодо корисних копалин між Києвом та Вашингтоном.

Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів кардинально змінив думку. Він фактично вибачився за все це. І він сказав: "Ні, ні, ми все-таки хотіли б такої угоди". Я думаю, що у нього неприємне усвідомлення,

– заявив спікер.

За його словами, багато українців були розчаровані тим, що сталося після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Але, на його думку, українського президента потрібно "повернути до столу".

Зауважимо, що за даними NBC News, США не планують відновлювати військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними навіть у разі підписання угоди про мінерали між Вашингтоном і Києвом найближчим часом.