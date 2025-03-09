Спікер Джонсон подякував Зеленському за те, що він "кардинально змінив позицію" щодо угоди
- Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський змінив позицію щодо угоди про корисні копалини між США та Україною.
- За даними ЗМІ, США не планують відновлювати військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними, навіть якщо угода буде підписана.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський змінив позицію щодо американсько-української угоди про корисні копалини.
За це він подякував українському лідеру під час радіоінтерв’ю у суботу, 8 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.
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Що заявив Джонсон про Зеленського
Майк Джонсон заявив про готовність української сторони до підписання угоди щодо корисних копалин між Києвом та Вашингтоном.
Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів кардинально змінив думку. Він фактично вибачився за все це. І він сказав: "Ні, ні, ми все-таки хотіли б такої угоди". Я думаю, що у нього неприємне усвідомлення,
– заявив спікер.
За його словами, багато українців були розчаровані тим, що сталося після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Але, на його думку, українського президента потрібно "повернути до столу".
Зауважимо, що за даними NBC News, США не планують відновлювати військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними навіть у разі підписання угоди про мінерали між Вашингтоном і Києвом найближчим часом.