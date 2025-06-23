Трамп прокоментував слова Медведєва щодо можливості передачі ядерної зброї Ірану

Американський лідер Дональд Трамп різко відреагував на заяву заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який заявив, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект".

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Трампа в соцмережі TruthSocial.

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Трамп прокоментував заяву Медведєва

У своєму дописі президент США поставив під сумнів адекватність риторики, яку висловлює Медведєв.

"Невже я чув, як колишній президент Медведєв з Росії так недбало кидається словом на '"букву Я" (ядерне), і каже, що він та інші країни збираються передати Ірану ядерні боєголовки? Він справді це сказав, чи мені просто здалося? Якщо він дійсно це сказав і це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені НЕГАЙНО", – написав Трамп.

Трамп наголосив на неприпустимості такого легковажного ставлення до ядерної тематики, "слово на "букву Я" не повинно використовуватися так легкодумно".

"Гадаю, саме тому Путін – "бос", – висловив свою думку він.

Зазначимо, що скандальна заява Медведєва з'явилася після ударів США по ядерних об'єктах Ірану.