В порту Абу-Дабі ракета впала біля круїзного лайнера з 2500 людьми на борту, – Bild

У порту Абу-Дабі після ракетних ударів здійнялися чорні стовпи диму, а круїзні лайнери з тисячами туристів залишаються пришвартованими. Неподалік корабля "Mein Schiff 4" ракета впала у воду, пасажирів терміново зібрали всередині судна.

На борту лайнера може бути близько 2500 пасажирів. Про це пише видання Bild.

Що відомо про можливу атаку ракет поблизу круїзного лайнера?

За інформацією видання, круїзний лайнер Mein Schiff 4 компанії TUI Cruises перебуває поблизу порту Порт-Заїд в Абу-Дабі, де зафіксовано ракетні удари по військових об'єктах. За словами пасажирів, після гучного вибуху людей попросили пройти у внутрішні приміщення та уникати відкритих палуб. На борту перебувають близько 2500 пасажирів і 1000 членів екіпажу.

Через загострення ситуації в регіоні в портах ОАЕ та Катару залишаються щонайменше шість круїзних суден, зокрема MSC Euribia компанії MSC Cruises. Частину рейсів скасовано, а повітряний простір періодично закривають, що унеможливлює повернення туристів додому літаками. Судна не можуть вийти в море через блокування судноплавства поблизу Ормузької протоки. Компанії обіцяють повернення коштів або можливість перенесення подорожей.

Що відомо про атаку Ірану на Абу-Дабі?