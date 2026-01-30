Путін відповів на лист Меланії Трамп про повернення українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що нарешті отримала листа від російського диктатора Володимира Путіна, в якому йдеться про процес повернення українських дітей та возз’єднання родин, розділених через війну.

Таку інформацію вона повідомила у четвер, 29 січня, у рамках інтерв'ю для Fox Business. Про це пише Newsweek.

Дивіться також У Трампа 2 страхи: чого президент США боїться найбільше

Що Путін відповів Меланії Трамп?

Дружина президента США повідомила під час розмови, що отримала особисту відповідь від Володимира Путіна на свій минулорічний запит, її представники й надалі підтримують контакт із російською стороною.

Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про те саме звернення, у якому вона просила російського диктатора посприяти захисту дітей, народжених в Україні, та допомогти з їхнім поверненням до родин.

Він надіслав мені лист у відповідь. Мій представник перебуває з ними на зв'язку, і ми ще працюємо над возз'єднанням більшої кількості дітей. Сподіваюся, скоро нас знову чекає великий успіх,

– заявила вона в інтерв'ю.

Попри те, що Меланія Трамп не оприлюднила текст вищезгаданого листа дослівно і не розкрила конкретних домовленостей за підсумками, вона висловила обережний оптимізм щодо результатів цих переговорів.

"Я сподіваюся, що незабаром ми знову матимемо великий успіх. Чудово бачити всіх цих дітей і батьків щасливими. Звісно, ви хочете бути зі своєю дитиною", – наголосила дружина американського президента.

Що цьому передувало?