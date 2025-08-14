Перша леді США Меланія Трамп має намір подати до суду на Гантера Байдена, вимагаючи понад мільярд доларів компенсації. Причиною стали його заяви про те, що її нібито познайомив із Дональдом Трампом засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн.

Меланія Трамп висунула синові Байдена вимоги вибачитися й компенсувати моральну шкоду, інакше йому загрожує суд. Про це інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

Що відомо про конфлікт Меланії Трамп та Гантера Байдена?

Скандал виник через слова Байдена-молодшого про нібито зв'язки першої леді з мільйонером Джеффрі Епштейном. Меланія Трамп звинувачує Байдена у наклепі й погрожує йому судом. Адвокати дружини президента США назвали слова Байдена безпідставними, провокаційними й такими, що паплюжать честь Меланії.

Для довідки. Раніше Гантер Байден висловив думку про те, що саме Джеффрі Епштейн познайомив Дональда Трампа з Меланією. Він стверджував, що існують нібито неопубліковані матеріали, що свідчать про дружні стосунки президента США з мільярдером.

Через нібито наклепницькі заяви сина Байдена Меланія Трамп звернулась до адвокатів Гантера з вимогою спростувати ці твердження та вибачитися, інакше ж вона подасть позов до суду на суму, що перевищує 1 мільярд доларів.

У юридичному зверненні Меланії йдеться про те, що Байден-молодший неодноразово використовував імена інших людей для власної вигоди та зробив цю заяву лише для привернення уваги. Наголошується і на тому, що ці слова завдали першій леді серйозної фінансової та репутаційної шкоди. Натомість версія Гантера Байдена про знайомство пари не має жодних офіційних підтверджень.

Яку роль відіграє Джеффрі Епштейн у скандальній справі?

Юридичні кроки першої леді збігаються з періодом зростаючого тиску на Білий дім з вимогами оприлюднити так звані "файли Епштейна" – документи, пов'язані з кримінальним розслідуванням проти фінансиста.

Про фігурування Трампа у справах Епштейна нещодавно наголосив мільярдер Ілон Маск. Він стверджує, що президент США замішаний в спокушанні неповнолітніх, організації секс-вечірок та торгівлі людьми.