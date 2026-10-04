Під час візиту до Києва Мерц звернувся до Путіна

4 жовтя канцлер Німеччини Фрідріх Мерц побував у Києві. Під час цього візиту він публічно звернувся до російського диктатора з вимогою припинити бойові дії.

Мерц наголосив, що удари по цивільному населенню мають припинитися. Заяву німецького канцлера цитує dpa.

Що сказав Мерц у Києві Путіну?

Пане Путін, припиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, готові говорити одне з одним про завершення цієї війни. Але ці варварські атаки на цивільне населення України мають припинитися,

– сказав Мерц.

Разом з українським президентом він відвідав Національну академію наук України. Їїї будівля постраждала внаслідок атаки російського безпілотника.

Виступаючи на місці зруйнованої частини академії, канцлер заявив, що подібні удари показують безглуздість війни.

Мерц зазначив, що Росія щодня атакує інфраструктуру України, у той час коли країна готується до зими.

"Я ще раз звертаюся до російського керівництва, до президента Росії: припиніть цю війну! Ми можемо говорити, але лише тоді, коли замовкне зброя – а зброя має замовкнути", – заявив німецький політик.

Зауважимо, що під час перебування Мерца у Києві лунала повітряна тривога.

Під час спілкування з журналістами канцлер заявив, що не вважає нещодавні російські заяви пов'язаними з його візитом до Києва. Напередодні МЗС Росії застерігло іноземців від візитів до української столиці, анонсувавши нові "удари відплати".

Мерц зауважив, що навіть якщо це була заява на його адресу, він однаково не відмовився б від поїздки в Україну. "Я не дам себе залякати" – сказав політик.