Мерц запропонував Росії перемир'я на Різдво

Попри динамічний процес дипломатичних перемовин досягти укладання мирної угоди так і не вдається. Натомість Фрідріх Мерц закликав Москву погодитися хоча б на різдвяне перемир'я.

Про таке канцлер Німеччини сказав під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції 15 грудня, передає 24 Канал.

Що сказав Мерц стосовно війни в Україні?

Глава німецького уряду закликав Росію принаймні на різдвяний період припинити бойові дії.

Він висловив сподівання, що російська влада ще здатна проявити елементарну людяність і дати людям перепочинок хоча б на кілька днів під час свят.

Можливо, російський уряд має залишки людяності, можливо, і може дати людям спокій на декілька днів, хоча б протягом Різдва,

– сказав канцлер.

Зауважимо, що більшість європейських країн святкує Різдво 25 грудня. Саме цю дату, ймовірно, мав на увазі Фрідріх Мерц. Водночас у Росії прийнято відзначати це свято 7 січня.

Роль канцлера Німеччини в мирних переговорах