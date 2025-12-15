"Возможно, у России остались зачатки человечности": Мерц призвал к рождественскому перемирию

Несмотря на динамичный процесс дипломатических переговоров, достичь заключения мирного соглашения так и не удается. Зато Фридрих Мерц призвал Москву согласиться хотя бы на рождественское перемирие.

Об этом канцлер Германии сказал во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции 15 декабря, передает 24 Канал.

Читайте также Вопрос уступок точно не актуален, – Зеленский

Что сказал Мерц относительно войны в Украине?

Глава немецкого правительства призвал Россию по крайней мере на рождественский период прекратить боевые действия.

Он выразил надежду, что российские власти еще способны проявить элементарную человечность и дать людям передышку хотя бы на несколько дней во время праздников.

Возможно, российское правительство имеет остатки человечности и может дать людям покой на несколько дней, хотя бы в течение Рождества,

– сказал канцлер.

Он добавил, что такой шаг мог бы стать началом конструктивных переговоров между сторонами и привести к устойчивому миру в Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский в конце пресс-конференции, комментируя слова немецкого канцлера, подчеркнул, что у россиян, по его мнению, не осталось никакой человечности.

Заметим, что большинство европейских стран празднует Рождество 25 декабря. Именно эту дату, вероятно, имел в виду Фридрих Мерц. В то же время в России принято отмечать этот праздник 7 января.

Роль канцлера Германии в мирных переговорах